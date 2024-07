„Investitionen in eine lebenswerte Stadt“

Wien Energie lud zu einer Podiumsdiskussion, bei der Experten nicht nur die Kosten, sondern vor allem auch die Wertschöpfung durch die Energiewende in den Mittelpunkt stellten.

Es herrscht große Einigkeit, dass wir unseren Energiebedarf langfristig ohne Gas und andere fossile Brennstoffe decken wollen und müssen. Die große Frage aber lautet, wer soll das bezahlen und können wir uns all die nötigen Investitionen angesichts so vieler anderer Kosten überhaupt leisten? Wien Energie, die zu den größten Investoren in erneuerbare Energien gehört, hat jüngst zu einer prominent besetzten Podiumsdiskussion in Kooperation mit der „Presse“ ins K47 geladen, auf der nicht nur die Kosten und notwendigen Investitionen für die Energiewende diskutiert wurden, sondern vor allem auch aufgezeigt wurde, welche Wertschöpfung für die Stadt und ihre Bewohner damit verbunden ist. Sowohl in ökonomischer Hinsicht wie auch in Sachen Lebensqualität.

„Können das stemmen!“

Zum Auftakt beleuchtete Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die Wertschöpfung, die durch diese Investitionen entsteht, von der Zahlenseite. „Wir haben uns große Ziele gesetzt und wissen, dass die Umsetzung der Energiewende echter Anstrengungen bedarf: Große Investitionen in die Gebäudedämmung, die Verteilnetze und Erzeugungskapazitäten von erneuerbaren Energien, aber auch die Software, um die Netze gut steuern zu können. Dabei geht es um viel Geld, das sich in der Größenordnung von 2,6 Prozent des BIP (Bruttoinlandsproduktes, Anm.) bewegt“, so der Wirtschaftsexperte. Mittel, die nicht nur durch die Investitionen von Wien Energie aufgebracht werden können. Auch die öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen seien aufgerufen, voranzuschreiten und zu zeigen, dass dies machbar sei.

Gabriel Felbermayr: „Wir haben uns große Ziele gesetzt und wissen, dass die Umsetzung der Energiewende echter Anstrengungen bedarf.“ Mirjam Reither

Wien Energie investiert massiv, Tendenz weiter stark steigend: Wurden zwischen 2018 und 2023 noch 900 Millionen Euro in die Energiewende gesteckt, soll im Zeitraum 2024 bis 2029 mit 2600 Millionen Euro fast das Dreifache investiert werden. „Aber Investitionen sind kein Selbstzweck, sondern sollen möglichst hohe Einkommen generieren, um mit diesen guten Einkommen dann möglichst gut zu leben, zu konsumieren und die Freizeit nutzen zu können. Genau wie die Klimaneutralität kein Zweck per se ist. Wir wollen damit ein lebenswertes Leben erhalten, die Stadt Wien in ihrer Funktionsfähigkeit erhalten, eine Lebensqualität ohne Feinstaub, Co 2 und Versorgungsprobleme schaffen“, so Felbermayr. Dabei tue es als Bürger Wiens gut zu sehen, wie wir als fünftgrößte Stadt Europas vorangehen.

Um zu erheben, welche lokale Wertschöpfung die Investitionen von Wien Energie bereits generiert haben, hat das Unternehmen das Wifo mit einer Studie beauftragt, deren Ergebnisse sich durchaus sehen lassen können. „Von rund 1,3 Milliarden Euro, die Wien Energie in den vergangenen sechs Jahren (nach einem etwas anderen Rechenmodell, Anm.) in die Energiewende investiert hat, sind circa 900 Millionen in Österreich geblieben, ungefähr die Hälfte davon in Wien“, so Felbermayr.

Dies seien aber nur die Folgen der direkten Bauinvestitionen, durch die Energiewende werde künftig laufend weitere Wertschöpfungen generiert: „Wenn man jetzt für russisches Gas zahlt, in Zukunft aber für Geothermie, Wasser- oder Sonnenenergie, wird dieses Geld im Inland bleiben, und auch der Finanzminister darf sich freuen“, so der Wifo-Chef. Dazu kommen pro Jahr etwa 1300 Jobs, die durch diese Investitionen gesichert werden. Folgeeffekte, die sich nicht nur finanziell, sondern auch durch eine erhöhte Lebensqualität bemerkbar machen werden.

Prominent besetztes Podium

Eine positive Bilanz, über die auf dem Podium unter Moderation von „Presse“-Redakteur Michael Köttritsch dann lebhaft diskutiert wurde. Zu Felbermayr gesellten sich hier Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung, Katharina Rogenhofer, Leiterin und Sprecherin des Kontextinstituts für Klimafragen, sowie Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher-Hotels, um über das Thema „Wertschöpfung in Wien – Investitionen in eine lebenswerte Stadt“ zu sprechen.

Michael Strebl: „Als ich bei Wien Energie begonnen habe, hatten wir fünf Einspeiser – drei davon waren wir – jetzt sind es 27.000.“ Mirjam Reither

Dabei ging es zunächst einmal um die Frage, wie genau die Investitionen von Wien Energie verteilt werden. „Jeden Euro, den wir verdienen, geben wie an die Wienerinnen und Wiener weiter – in drei großen Blöcken“, erklärte Strebl. „Zuerst einmal investieren wir in den bestmöglichen Kund*innenpreis. Hier haben wir im vergangenen Jahr Preissenkungs-Programme von 350 Millionen Euro vorgenommen. Und so machen wir auch weiter, denn Leistbarkeit ist uns wichtig“, betont er. Der zweite große Block, in den die Investitionen fließen, ist die Versorgungssicherheit, für die in den vergangenen Jahren 320 Millionen Euro ausgegeben wurden.

Dramatischer Umbau

Der größte Teil gehe aber „in den dramatischen Umbau unseres Energiesystems“, so Strebl. Dramatisch nicht nur, was die Abkehr von fossilen Brennstoffen angehe, sondern die ganze Struktur der Energiegewinnung. „In den 1950er- und 1960er-Jahren gab es ein paar große zentrale Erzeuger, jetzt haben wir viele kleine Fotovoltaikanlagen, deren Betreiber einspeisen. Als ich bei Wien Energie begonnen habe, hatten wir fünf Einspeiser – drei davon waren wir – jetzt sind es 27.000“, verdeutlicht er das Ausmaß. Darüber hinaus gebe es jetzt natürlich den Umbau auf die Nutzung erneuerbarer Energien. In Wien sind dies vor allem die Geothermie, die Fotovoltaik, Windkraft und derzeit besonders Großwärmepumpen als ganz große Investition. „Damit heizen wir jetzt bis zu 56.000 Wiener Haushalte mit einer Energiequelle, die vorher buchstäblich den Bach runtergeschwommen ist“, bringt es der Wien Energie-Chef auf den Punkt. Denn die Pumpe nutzt die leicht erhöhte Temperatur des gereinigten Abwassers der Ebswien-Kläranlage, bevor dieses in den Kanal fließt, und erzeugt daraus Fernwärme.

Megaprojekt Gasthermen

Darüber, dass trotz solcher Leuchtturmprojekte noch viel Arbeit zu bewältigen ist, sind sich alle Experten einig. Ganz oben auf der Agenda steht der anstehende Tausch von 440.000 Gasthermen in Wien. Eine riesige Aufgabe für die Stadt, die aber durch die Investitionen von Wien Energie zumindest lösbarer wird. „Zum einen ist die Fernwärme ein Vorteil, weil wir dort nur die Quelle dekarbonisieren und nicht mehr in die Wohnungen jener Kundinnen und Kunden müssen, die bereits Fernwärme haben“, erklärt Strebl. „Zum anderen hat Wien wirklich Glück durch die vielen unterirdischen warmen Quellen, deren Energie durch das Fernwärmenetz nutzbar gemacht werden kann.“ Und das ist nicht nur eine Chance für Privathaushalte, sondern auch die Wirtschaft. „Die Energiewende ist ein riesiges Investitions- und Wertschöpfungsprogramm, denn wenn wir Dächer mit Fotovoltaikanlagen ausrüsten und Heizkessel tauschen, profitieren vor allem heimische KMUs“, wie Rogenhofer betont.

Katharina Rogenhofer: „Wenn ich dann auf die Straße gehe, wird es grüner und leiser sein. Die Luftqualität wird der am Land Konkurrenz machen.“ Mirjam Reither

Innovation trotz Bürokratie

Sacher-Chef Winkler ortet allerdings in der Praxis noch reichlich Luft nach oben beim Abbau bürokratischer Hürden, wenn es um Investitionen in nachhaltige Energien geht. „Was die eine Behörde verbietet, fordert die andere, da wird der unternehmerische Wille schon schnell gebremst.“ Abhalten lässt er sich letztendlich aber nicht davon, in neue Technologien zu investieren. „Luxus bedeutet für viele unserer Gäste, die zu 92 Prozent nicht aus Österreich stammen, Luxus ohne schlechtes Gewissen“, weiß er. Weshalb das Sacher seit März als „begeisterter Kunde von Wien Energie“, wie Winkler betont, mit Fernkälte kühlt. Eine Million Euro hat das Traditionshaus in das Projekt investiert, „das viele Tonnen an CO 2 einspart. Was uns durchaus auch einen Wettbewerbsvorteil sichert, denn das wird von unseren Gästen verlangt“, so der Unternehmer.

Matthias Winkler: „Luxus ohne schlechtes Gewissen, also nachhaltig und ­CO 2 -neutral ist unser Ziel.“ Mirjam Reither

Lebensqualität der Zukunft

Zum Abschluss der Runde waren sich die Experten einig, wie wichtig im Zusammenhang mit der Energiewende nicht nur die Erwähnung der Kosten sei, sondern eben auch das Aufzeigen der damit verbundenen Wertschöpfung und Lebensqualität der Zukunft. Eine Zukunft, von der Rogenhofer ein lebhaftes Bild zeichnete: „Wenn ich dann auf die Straße gehe, wird es grüner und leiser sein. Die Luftqualität wird der am Land Konkurrenz machen und Parks sowie Schanigärten werden die Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöhen. Wenn wir dann zu den vielen PV-Anlagen auf den Dächern schauen, werden wir nicht mehr denken, das ist hässlich, sondern: Wow, die machen uns frei von Importen und unabhängig von despotischen Regimen wie Russland.“