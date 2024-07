Wegen des französischen Mehrheitswahlrechts sind trotz deutlichem Sieg des rechtsnationalen Rassemblement National im französischen Parlament noch nicht alle Würfel gefallen. Denn die zwei (oder drei) Kandidaten mit den meisten Stimmen gehen in ihren Wahlkreisen in die Stichwahl.

In Frankreich hat am Sonntag die erste Runde der Parlamentswahl einen Sieg des Rassemblement National gebracht. Die rechtsnationale Partei von Marine Le Pen und Spitzenkandidat Jordan Bardella einerseits sowie das neue Linksbündnis aus Grünen, Kommunisten, Sozialisten und Linkspartei andererseits streben einen Regierungswechsel an. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron erlitt unterdessen ein Debakel.

Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN/Nationale Vereinigung) und ihre Verbündeten waren in der ersten Runde der Parlamentswahl auf gut 33 Prozent gekommen. Das links-grüne Wahlbündnis Neue Volksfront kommt Hochrechnungen zufolge auf 28 Prozent. Das Regierungslager liegt mit etwa 20 Prozent abgeschlagen auf Platz drei.

Denn es geht nicht per se um Prozentzahlen in der Gesamtheit Frankreichs, sondern um die Mehrheit in den 570 Wahlkreise. Deshalb braucht es auch eine Stichwahl in einer Woche (am Sonntag, 7. Juli). Erst dann wird sich weisen, wie sich das neue Parlament in Frankreich zusammensetzt und ob der RN eine absolute Mehrheit erringen kann und damit den Premierminister stellen kann.

Mehreitswahlrecht macht Rückzug zu strategischen Option

Die 577 Sitze in der Nationalversammlung werden nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt. In der ersten Wahlrunde werden nur Mandate nur dort schon fix vergeben, wo Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Stimmenmehrheit ein ihrem Wahlkreis erreicht haben. Von den 74 Kandidaten, die das am vergangenen Sonntag schon geschafft haben, zählen 38 zum Rechtsaußen-Lager.

In der zweiten Wahlrunde, die in der Regel nur die beiden stärksten Kandidaten pro Wahlkreis bestreiten, reicht hingegen bereits die relative Stimmenmehrheit. Eine Besonderheit gibt es allerdings in Frankreich. Es können auch mehr als zwei Kandidaten in die Stichwahl kommen, wenn sie in der ersten Wahlrunde mehr als 12,5 Prozent der Stimmen erhalten haben. Und das macht den Ausgang wiederum schwerer prognostizierbar. Andererseits gab es bereits Ankündigungen vom linken Wahlbündnis bzw. von Macrons Regierungslager, ihre Kandidaten teils zurückzuziehen, um in der Stichwahl andere - nicht dem RN zugerechnete - Kandidaten zu unterstützen. Die Würfel für die Zusammensetzung des Unterhauses des französischen Parlaments fallen also erst am kommenden Sonntag.

Die Nationalversammlung ist eine von zwei französischen Parlamentskammern. Sie ist an der Gesetzgebung beteiligt und kann per Misstrauensvotum die Regierung stürzen. Sollte ein anderer Block als Macrons Lager der Mitte die absolute Mehrheit erlangen, wäre Macron daher de facto gezwungen, einen Premier aus dessen Reihen zu ernennen. Mit ersten Nachwahlbefragungen ist nach 20 Uhr zu rechnen, gefolgt von Hochrechnungen. (APA/Red.)