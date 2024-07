Österreichs Fußball vor der historischen Chance

Achtelfinale. Das 6:1 von Wien darf gegen die Türkei bei der EM kein Trugschluss sein, weiß Teamchef Ralf Rangnick. Siehe da: Es gibt Parallelen zu Otto Rehhagel.

Leipzig. Die Spannung steigt, rundum werden Wirbel und Euphorie immer größer, nur im ÖFB-Team bleibt es bei dieser Fußball-EM erstaunlich ruhig. Man trainiert, zeigt sich dabei 15 Minuten lang der Öffentlichkeit, auch vor dem Abschluss zum Achtelfinalspiel gegen die Türkei war das (noch in Berlin) nicht anders. Ralf Rangnick gab Anweisungen, Spieler lachten und liefen, Gernot Trauner war nach seiner Verletzung gegen Polen erstmals wieder dabei. Am Nachmittag erfolgte dann die Anreise nach Leipzig.

Da wird es dann lauter, noch emotionaler: Österreich spielt am Dienstag (21, live ServusTV) um den erstmaligen Einzug in ein EM-Viertelfinale. Nach dem Gruppensieg muss man sich der ungewohnten Favoritenrolle stellen, manch einem läuft auch das 6:1 gegen die Türkei aus dem Testspiel noch vor den Augen ab. Gelingt das Historische, wartet am Samstag im Berliner Olympiastadion der Sieger des Duells zwischen den Niederlanden und Rumänien.

Blick zurück, vor 20 Jahren überraschte Otto Rehhagel Imago / Imago

Rangnick wie Rehhagel?

Den neuen Fußball-Optimismus hat man im ÖFB-Lager freilich wahrgenommen. „Dass wir als Erster aus dieser Gruppe rausgehen, ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Wir bekommen mit, dass dadurch Zuversicht und Erwartungshaltung nochmal gestiegen sind“, weiß Rangnick. Den großen Optimismus bewertet der Deutsche als zusätzliche Moralinjektion. Dass Leipzig für ihn und Österreich einen gewissen „Heimvorteil“ (siehe Artikel rechts) bedeuten, liegt auf der Hand. Einen weiteren Aspekt sollte er, als Trainer eines Außenseiters der zum EM-Geheimtipp avancierte, auch nicht übersehen. Bislang war es nur Otto Rehhagel gelungen, als „Ausländer“ ein anderes Team zum EM-Sieg zu führen. 2004 war „Rehhakles“ 66 Jahre alt, wie Rangnick.

Am Cottaweg 7 steht Leipzigs einzigartige Akademie, wurden RasenBalls Beitrag und Rangnicks Werk Wirklichkeit. Auf der anderen Seite der Elster thront das Stadion, bei einem Aufstieg hätte das ÖFB-Team drei EM-Siege in Folge gefeiert. Im Rahmen einer Endrunde gelang das zuletzt bei der WM 1954. Der letzte Pflichtspielsieg gegen die Türken liegt 35 Jahre zurück. Wo, wenn nicht hier, wo ein Klub aus der vierten Liga unter Rangnicks Feder bis in die deutsche Bundesliga marschierte, sollte es eher gelingen? (fin)