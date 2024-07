Historischer Streik: Firmen verlassen die Mailänder Börse

Die Gewerkschaften fürchten am Finanzplatz Mailand einen Jobabbau und den Ausverkauf nach Paris. Viele Konzerne verabschieden sich von der Piazza Affari und ziehen nach New York.

Zwei Stunden lang stand die Arbeit in der Mailänder Börse in der abgelaufenen Woche still. Am vergangenen Donnerstag demonstrierten Angestellte mit Fahnen vor der Piazza Affari und sorgten für ein historisches Bild. Denn es war der erste Streik in der Geschichte der Mailänder Börse, die im Jahr 1808 gegründet wurde. Im Juli sind weitere Streiks geplant, der nächste findet am Donnerstag statt.