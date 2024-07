Eine unbeugsame Streiterin für junge Kunst

Sie ist aus der österreichischen Kunstszene seit Jahren nicht wegzudenken: Kuratorin Alexandra Grubeck. Sie arbeitet vorzugsweise an temporären Orten. Ihr Motto: „Try and love Art“.

Private Punk goes Italy!“ lautet die nicht gerade unauffällige Überschrift ihrer aktuellen Ausstellung in der Himmelpfortgasse 12. Doch was kann der Terminus Punk in diesem Zusammenhang bedeuten? „Es ist eine sehr freie Assoziation.“ gibt Alexandra Grubeck, erfahrene Kuratorin mit einer Vergangenheit als Galeristin zu.