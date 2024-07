Die Tories bringt Nigel Farage mit seiner „Reform“-Partei in Bedrängnis. Doch die Probleme für den Rechtspopulisten häufen sich.

Samstagnachmittag in Walton-on-the-Naze, einem Küstenort in Essex, nordöstlich von London. Nigel Farage steht in einem Gemeindezentrum auf der Bühne und spricht vor einem überwiegend älteren Publikum. Der Rechtspopulist tritt bei den Parlamentswahlen in wenigen Tagen als Kandidat seiner „Reform“-Partei im nur wenige Kilometer entfernten Wahlkreis Clacton an.