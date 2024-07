Mehr Arbeitslose, obwohl Firmen Mitarbeiter „horten“

Wegen der schwachen Wirtschaftsentwicklung stieg die Zahl der Arbeitslosen im Juni um zehn Prozent. Im langjährigen Vergleich ist die Arbeitslosenquote aber niedrig – weil Firmen ihre Mitarbeiter lieber halten als kündigen. Auch die Pensionswelle drückt die Quote.

Vergangene Woche zeichneten Österreichs führende Wirtschaftsforscher ein eher düsteres Bild: Österreichs Volkswirtschaft werde sich nach der Rezession im Vorjahr auch 2024 nicht so recht erholen und verharre in einer Stagnation, prognostizieren die Ökonomen von Wifo und IHS. Das hat auch Konsequenzen für den Arbeitsmarkt, zeigen die aktuellsten Daten, die das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag vorlegte.

338.051 Menschen waren Ende Juni beim AMS arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung. Das sind saisonal bedingt zwar 13.100 weniger als im Vormonat, aber gut 30.000 mehr als vor einem Jahr – ein Plus von 9,9 Prozent. AMS-Chef Johannes Kopf sieht angesichts dieser Zahlen noch „keinen Silberstreif am Horizont“. Zu lang lasse der prognostizierte „baldige Aufschwung“ schon auf sich warten, weshalb viele Unternehmen sich zu Personaleinsparungen gezwungen sehen.