„I Am From Austria“: Danke schön, Rainhard Fendrich!

Eine Antihymne, die sich während des Singens in eine Hymne verwandelt: Was könnte sympathischer sein? Was koketter – und österreichischer? Warum man sich für „I Am From Austria“ nicht genieren muss.

„Schon jetzt einer der Momente dieser Europameisterschaft“: So nannte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ das gemeinsame Absingen von „I Am From Austria“ nach dem 3:2 gegen die Niederlande. Es mag sehr österreichisch sein, eine Beinahe-Hymne auf eine Beinahe-Hymne mit dem Zitat aus einer deutschen Zeitung zu beginnen, die „Presse“-Redakteure einst, wenn sie unter sich waren, als „große Schwester“ bezeichneten. Doch das passt gut. Bescheidenheit und die Koketterie mit ihr: Diese Kombination macht einen Teil des Charmes des Lieds aus, das Rainhard Fendrich 1989 geschrieben hat.