Wie viele Patrioten haben Platz im EU-Parlament?

Das am Sonntag aus der Taufe gehobene nationalpopulistische Bündnis Patrioten für Europa dürfte die alte ID-Fraktion von Le Pen, Salvini, Wilders und Kickl ablösen und im EU-Parlament an Statur gewinnen.

Mit dem am Sonntag in Wien aus der Taufe gehobenen Pakt der Patrioten für Europa, den Herbert Kickl (FPÖ), Ungarns Premierminister Viktor Orbán (Fidesz) und der tschechische Ex-Regierungschef Andrej Babiš (ANO) geschlossen haben, gehen die Vorbereitungen zur konstituierenden Sitzung des Europaparlaments in die heiße Phase. Wenn in zwei Wochen die neu gewählten (bzw. im Amt bestätigten) Europaabgeordneten zur ersten Plenarwoche in Straßburg eintreffen, müssen alle europapolitischen Zweckehen geschlossen sein. Können die Nationalpopulisten ihren Bund für die kommende Legislaturperiode zeitgerecht finalisieren? Und mit wem? „Die Presse“ skizziert die aktuelle Gefechtslage.