Supreme Court erklärt Trump für halb immun

Der Prozess gegen Donald Trump in Sachen Sturm aufs Kapitol läuft weiter. Indes steht die Welt von Präsident Joe Biden nach dessen TV-Debakel Kopf.

Die Hauptstadt der USA hat schon ruhigere Tage erlebt. Präsident Joe Bidens vermasselter TV-Auftritt bei der ersten Präsidentschaftsdebatte am Donnerstag versetzte die demokratische Politmaschinerie in Panik, das Weiße Haus schaltete in den Krisenmodus um. Und am Montagvormittag warteten alle auf einen weiteren Paukenschlag: den Entscheid des Supreme Court in der Frage, ob Ex-Präsident Donald Trump für seine Handlungen am 6. Jänner 2021 strafrechtlich belangt werden kann. Am 6. Jänner 2021 hatten Anhänger Trumps das Kapitol in Washington, D. C. gestürmt, weil sie – wie er – seine Wahlniederlage nicht anerkennen wollten.