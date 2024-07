Macron ruft zu Allianz gegen Rechte auf

Macronisten und die Linke wollen mit Zweckbündnissen verhindern, dass das Rassemblement National in der Stichwahl die absolute Mehrheit erringt. Viele Konservative sind indes innerlich zerrissen.

Paris. Nach am Wahlabend des ersten Durchgangs der Parlamentswahlen begannen in Frankreich, die Rechnungen, wie eine absolute Mehrheit für die extreme Rechte noch zu vereiteln sei. Denn in den meisten der 577 Wahlkreise ist ein zweiter Durchgang notwendig. Nur in 74 Fällen wurden Kandidaten auf Anhieb mit mehr als 50 Prozent gewählt, unter ihnen Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN) und Olivier Faure, der Parteichef der Sozialisten. Dies ist hingegen keinem der 24 Regierungsmitglieder gelungen, die für einen Sitz antraten, auch nicht Premier Gabriel Attal im Westen von Paris.

„Konfrontation der Extreme“

Die Sonntagzeitung „La Tribune du Dimanche“ kündigte für die Nation einen „Sprung in den Abgrund“ an. Die Wirtschaftszeitung „Les Echos“ sieht „das Ende einer Ära“ und meint jene Emmanuel Macrons: Der Präsident habe außer seinem eigenen Posten so gut wie alles verloren. Die Wählerinnen und Wähler verpassten ihm eine schallende Ohrfeige. In manchen Kommentaren klingt Schadenfreude durch: „Er hat gewettet. Er hat verloren. Schlimmer noch: Es ist ein Desaster für sein Lager“, schrieb „La Voix du Nord“. Eine andere Regionalzeitung, „Le Journal de la Haute-Marne“, kommentierte: „Frankreich erwacht mit einer Konfrontation der Extreme.“

Mélenchon gegen Bardella

Als ob es um ein Duell zwischen zwei Männern oder bereits um die Nominierung des nächsten Premiers ginge, bildet „Le Figaro“ diese Polarisierung der Politik mit zwei Gesichtern ab: RN-Parteichef Jordan Bardella und Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei La France insoumise (LFI). Im Unterschied zu Mélenchon, der auch innerhalb der linken Volksfront (Sozialisten, Grüne, Kommunisten, LFI, plus diverse Linke) und selbst in seiner eigenen Bewegung LFI durch sein Gehabe eines Volkstribuns und seiner provokativen Rhetorik umstritten ist, herrscht bei Bardella keinerlei Zweifel an seinem Wunsch, das Land zu regieren. Er stellt freilich seine Bedingung: Er verlangt dafür eine absolute Mehrheit, um das Programm seiner Partei umsetzen zu können.

Ob er am kommenden Sonntag eine Mehrheit der 577 Sitze erobern kann, ist derzeit völlig offen. Der Ausgang der Stichwahlen hängt nun wesentlich davon ab, was die Parteien – und vor allem die Wähler – der in der ersten Runde ausgeschiedenen Kandidaten beschließen. Sollen sie beispielsweise zwischen zwei Gegnern wählen, die sie beide als entgegengesetzt extremistisch einstufen und so beispielsweise einer LFI-Kandidatur gegen einen RN-Finalisten den Vorzug geben?

»Niederlagen kann man einstecken, nicht aber den Verlust der Ehre.« Sabrina Agresti-Roubache. Staatssekretärin

Während dies den einen leichtfällt, weil sie selbst die radikale Linke noch im Bereich der demokratischen Familie der Republik ansiedeln, stehen andere vor einem fürchterlichen Dilemma, das ihnen eine Entscheidung unmöglich macht – „eine Wahl zwischen Pest und Cholera“. Eine dritte Gruppe hat dagegen keinerlei Bedenken, lieber der extremen Rechten „eine Chance zu geben“, als der Linken.

„Republikanische Disziplin“

Ungewiss ist der Ausgang der Stichwahlen am Sonntag indessen vor allem in den rund 300 Wahlkreisen, wo sich nicht nur zwei, sondern drei – es braucht dafür die Stimmen von mindestens 12,5 Prozent der Wähler – für die zweite Runde qualifizieren konnten. Für die Linksparteien ist die Verhaltensregel klar: Keine Stimme für RN und falls die Volksfront weniger Erfolgschancen hat als andere RN-Gegner (Macronisten, Konservative, Unabhängige), zieht sie ihren Kandidaten zu deren Gunsten zurück, selbst wenn dieser Verzicht den möglichen Verlust eines Mandats bedeutet.

„Republikanische Disziplin“ hieß diese Regel, an die sich in den letzten 30 Jahren auch die bürgerliche Rechte bei den Stichwahlen meistens hielt, um so mit einem „Cordon sanitaire“ die extreme Rechte des Front National von Jean-Marie Le Pen und danach das Rassemblement National von Tochter Marine Le Pen zu isolieren und sie so an der Eroberung von Macht und Ämtern zu hindern.

Die Konservativen der Partei Les Républicains (LR), die nicht mit Ex-Parteichef Eric Ciotti zu Bardella übergelaufen sind, wollen dieses Mal nicht zwischen RN und der Linken, vor allem den „Linksextremisten von LFI“, wählen. Bei den Macronisten herrscht noch Konfusion: Einige, wie Ex-Premier Édouard Philippe sind für ein Weder-noch (keine Stimme für RN, keine Stimme für die Linke), Noch-Premier Attal zieht den Wahlsieg von linken Volksfront-Kandidaten dem RN vor. Die bisherige Vorsitzende der Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet empfiehlt, im Duell RN gegen LFI von Fall zu Fall zu entscheiden.

In diese Richtung scheint auch der Appell Emmanuel Macrons zu gehen. Am Sonntagabend erklärte der Präsident, wegen des Vormarsches des RN schlage „vor dem zweiten Wahlgang die Stunde einer breiten nationalen Einheit der eindeutigen Demokraten der Republik“.

„Keine Stimme für RN“

Viele Macronisten, darunter auch bisherige Regierungsmitglieder, folgen eigenen Kriterien: „Keine Stimme für RN“, sagte in Marseille die bisherige Staatssekretärin Sabrina Agresti-Roubache. Sie liegt in ihrem Wahlkreis hinter dem RN und der linken Volksfront zurück und verzichtet zu Gunsten der Linken auf ihre Kandidatur in der Stichwahl. Sie erklärte, für eine Tochter der armen Viertel und ihrer Herkunft wäre die Wahl der RN-Kandidatin beschämend: „Niederlagen kann man einstecken, nicht aber den Verlust der Ehre.“

Bis Dienstagabend müssen die Kandidaturen der Stichwahlen amtlich registriert sein. Dann müssen auch die Parteien und Allianzen Farbe bekennen und ihre Karten aufdecken.