Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Immunität für Trump. Der Oberste Gerichtshof der USA hat Donald Trump eine teilweise Immunität gegen strafrechtliche Verfolgung zuerkannt. Bezüglich ihrer Handlungen innerhalb ihres verfassungsmäßigen Aufgabenbereichs sei dieser Schutz für ehemalige Präsidenten zwar absolut, befanden die Richter des Supreme Court. Für sein Vorgehen in einem privaten Zusammenhang genieße ein ehemaliges Staatsoberhaupt jedoch keine Immunität. >> Mehr dazu US-Präsident Joe Biden kritisiert die Entscheidung mit deutlichen Worten als gefährlichen Präzedenzfall >> Mehr dazu

Bub aus Fenster gestürzt. Ein Vierjähriger ist Montagmittag in Weyer (Bezirk Steyr-Land) aus dem Fenster des zweiten Stockes auf den Asphalt gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind hatte mit dem sechsjährigen Bruder im Schlafzimmer gespielt. Als die Mutter auf das WC ging, kletterte der Bub wohl vom Bett auf die Fensterbank. Er dürfte sich an das Fliegengitter im geöffneten Fenster angelehnt haben. Es hielt jedoch nicht und er fiel rund neun Meter in die Tiefe. Erst am Samstag stürzte ein 19 Monate altes Kind in Schwechat aus dem dritten Stock eines Wohnhauses und erlag seinen Verletzungen. >> Mehr dazu

„Beryl“ fegt durch Karibik. Der gefährlich starke Hurrikan „Beryl“ hat im Südosten der Karibik schwere Schäden verursacht. Er traf am Montagvormittag (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie 4 über der zu Grenada gehörenden Insel Carriacou auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Inzwischen wurde er auf die Kategorie 5 - die höchste für Hurrikans - hochgestuft. Nun dürfte sich „Beryl“ Jamaika nähern.

Gletschervermessung. Jedes Jahr erstellen die Gebietsverantwortlichen für die gut 90 Gletscher in Österreich einen Gletscherbericht. Inzwischen sei ein mittlerer Rückzugswert der Gletscher pro Jahr von mehr als 20 Metern Länge nichts Außergewöhnliches. Es gibt in Österreich keinen Gletscher mehr, der über ein Nährgebiet verfügt, das die bestehende Eismasse auch nur annähernd erhalten könne. >> Mehr dazu

Historisch. Heut wird es in der Stadt wieder lauter. Österreichs Fußball-Nationalteam kämpft am ab 21 Uhr in Leipzig um den erstmaligen Einzug ins EM-Viertelfinale. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick geht nach dem Gruppensieg in einer ungewohnten Favoritenrolle ins Achtelfinal-Duell mit der Türkei. >> Mehr dazu

Schoof statt Wilders. In den Niederlanden tritt heute die neue Regierung ihr Amt an. Die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders hatte die vorgezogene Parlamentswahl im November gewonnen. Der Rechtspopulist bekräftigte anschließend mehrfach seinen Willen, Regierungschef zu werden. Seine islam- und europafeindlichen Haltungen erschwerten jedoch die Bildung einer Koalition. Mitte März erklärte Wilders dann seinen Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten. Anschließend verständigten sich die PVV, die Bauernpartei BBB, die liberale VVD und die neue Anti-Korruptionspartei NSC auf die Bildung einer Koalition - und auf den ehemaligen Geheimdienstler Dick Schoof als neuen Regierungschef. Die neue Koalition plant eigenen Angaben zufolge unter anderem die Umsetzung der „härtesten“ Asylpolitik aller Zeiten.

Zahlen. Heute legt die Statistik Austria ihre Schnellschätzung für die Inflation im Juni vor. Auch in der Eurozone werden Daten zu den Verbraucherpreisen im Juni veröffentlicht. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) präsentiert heute seine Sommer-Konjunkturprognose für Osteuropa, in der auch Schätzungen zur Ukraine und Russland enthalten sind.

Halbzeit. Heute ist genau die Hälfte des Jahres vorbei (in Schaltjahren um 1 Uhr).