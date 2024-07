Auf den Spuren von Caspar David Friedrich

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Unterwegs am Malerweg im Elbsandsteingebirge • imago stock&people

Am 5. September jährt sich der Geburtstag des Malers zum 250. Mal. In Hamburg, Berlin und Dresden gibt es Jubiläumsausstellungen. Das Finale in Dresden, wo der Künstler über 40 Jahre seines Lebens verbrachte, beginnt am 24. August. Bei Wanderungen durchs Elbsandsteingebirge holte er sich Inspirationen für seine Kunst.

Die Stufen scheinen kein Ende zu nehmen. Der Aschersteig entpuppt sich als ziemlich steiler Aufstieg auf dem Malerweg. Vor mehr als 200 Jahren pilgerten die Künstler der Romantik auf solch schmalen Pfaden durchs Elbsandsteingebirge. Sie waren fasziniert von der zerklüfteten Landschaft, vom Labyrinth aus Gipfeln, Schluchten und Tafelbergen. Hier holten sie sich Inspirationen für ihre Gemälde. Einer von ihnen war Caspar David Friedrich. 1774 kam er als sechstes von zehn Kindern im vorpommerschen Greifswald auf die Welt. Als seine Mutter starb, war er sieben Jahre alt. Ein weiterer Schicksalsschlag ließ den späteren Maler ein Leben lang nicht mehr los: Sein ein Jahr jüngerer Bruder ertrank beim Versuch, den beim Eislaufen eingebrochenen Caspar David zu retten. Mit 15 erhielt er den ersten Zeichenunterricht. Vier Jahre studierte er an der Kunstakademie in Kopenhagen. 1797 ließ er sich in Dresden nieder, wo er von nun an die meiste Zeit seines Lebens verbrachte.