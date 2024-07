Olympische Infrastruktur: Was von den Spielen bleiben wird

Drucken

Hauptbild • Blick über Paris • pawel.gaul

Das Mega-Sportevent ist ein wichtiger Faktor der Stadtentwicklung. In der nördlichen Nachbarstadt Saint-Denis beschleunigen sie die Entstehung der Metropolregion Grand Paris. Ein Streifzug.

„Womit kann man schon brillieren, wenn man die Sprache nicht so gut beherrscht? Mit dem Sport natürlich.“ Jasmin Siddiqui sprüht gerade von einem mobilen Baukran aus einen acht Meter hohen Igel an eine Hauswand. Sie findet es gut, dass die Olympischen Spiele zu einem großen Teil nicht in Paris, sondern hier, in seiner nördlichen Nachbarstadt Saint-Denis, ausgetragen werden. Im Département 93, das seit den Vorstadtunruhen von 2005 für brennende Autos und vermummte jugendliche Schläger steht. Für Drogendealer sowieso. Nur wenige Kunstbeflissene denken an die architekturhistorisch so bedeutsame frühgotische Basilika mit den Gräbern der französischen Königinnen und Könige. Jasmin steigt aus dem Arbeitskorb und zuckt mit den Schultern.