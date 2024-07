„Hawk Tuah“-Girl: Mit Spuckgeräuschen weltberühmt

Eine junge Frau antwortet einem YouTuber salopp und wird über Nacht zum Star. „Hawk Tuah“ kurz erklärt.

Ist Ihnen kürzlich eine Frau über die Timeline gelaufen, die „Hawk Tuah“-Girl benamst wird? Spätestens als Country-Sänger Zach Bryan mit ihr in Nashville seine Bühne geteilt hat, und ein Gerücht die Runde machte, sie hätte längst bei einer Talentagentur unterschrieben (mittlerweile widerlegt), fragt sich ein Gutteil, wer diese Frau denn ist.

Die Frau heißt Hailey Welch und ist seit drei Wochen berühmt. Als Grund ist wohl ihr saloppe Art anzuführen, im speziellen Fall ein frivol vorgetragener Sextipp vor der Kamera eines YouTubers. Der hatte sie auf der Straße abgefangen, angesprochen – wie er es immer in seinen Videos macht – und danach gefragt. Was Männer verrückt mache, wollte er wissen, dann die namensgebende Antwort: „Oh du musst ihm den ,Hawk Tuah‘ geben und auf das Ding spucken“. Das „Hawk Tuah“ imitiert ein Spuckgeräusch.

Autosticker & Tattoos

38.400 Abonnenten zählt Tim & Dee TV auf YouTube (vor ein paar Tagen war es erst 33.000), das Video, wo Welch mit drin ist verzeichnet schon drei Millionen Klicks. Das „Hawk Tuah“-Girl hat ihn berühmter gemacht und er sie quasi über Nacht zum Star. Am 11. Juni ist das Video online gegangen, seither ziert sie zahlreiche Bilder und Memes, auch Autos (freilich in Übersee), ihr Spruch ist zum Song geworden, gar als Tattoo hat ihn sich einer stechen lassen. „Das gerät aus der Kontrolle“, hat ein Fan-Account via Instagram festgestellt. Welch selbst hat eigenen Angaben zufolge alle ihre Social-Media-Accounts gelöscht.

Spucke im Glas

Medienberichten zufolge ist sie sogar untergetaucht, bei ihrer Familie in Tennessee. Ihr Freunde würden ihr dabei helfen, sie abzuschirmen. Für ihren Auftritt an Zack Bryans Seite hat sie ihr Nest kurzzeitig verlassen – und ganz pflichtbewusst „Hawk Tuah“ ins Mikrofon gemacht. Der Ruhm sei ihr schon ein bisschen unheimlich, hat sie in einem Interview gesagt. Vor allem Männer feiern Welch für ihren Spruch, selbst bei der Fußball-EM finden sich ein paar mit „Hawk Tuah“ auf Plakaten oder Accessoires geschrieben. „Super Ehefrau-Material“ liest es sich häufig. Freilich muss sie sich mit Perversen herumschlagen, mit übergriffen Menschen. Jemand hatte schon 600 Dollar für Welchs Spucke im Glas geboten (sie aber nicht bekommen).

Geld lässt sich aber auch anderweitig damit verdienen: Gemeinsam mit einem lokalen Familienunternehmen verkauft sie Kappen mit der Aufschrift „Hawk Tuah 24“, ganz nach dem Vorbild des typischen US-Wahl-Merchandise. Auch eine signierte Version gibt es, um 50 Dollar (ohne Autogramm kommt sie auf gut 30 Dollar). Schon 65.000 Dollar wurden eingenommen. Sie wolle außerdem eine Show machen, heißt es in US-Medien, und einen Podcast. Daran arbeite sie gerade zusammen mit ihrem neu gewonnen Management und Team. Ihren Job in einer Federnfabrik hat sie übrigens gekündigt. (red.)