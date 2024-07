Stilkolumne: Fanartikel mit Wiener Witz (nicht Fußball!)

In Wien hat man eine Schwäche für Fanartikel mit Augenzwinkern. Jüngster Zuwachs sind Bablers „Andiletten“.

In Wien ist man spritziges Merchandise gewohnt. Richtig schicke Bademode gab es einmal von den Wiener Linien, entworfen mit dem lokalen Wäschelabel Miyagi und dem Kreativstudio Peng!, das schon zuvor an einer Kollektion für die Öffis mitgewerkelt hat. Fünf Jahre ist das jetzt her. Die limitierte Mode gibt es leider nimmermehr, auch die „Wiener Letten“ (eine Anspielung auf Adidas’ Adiletten, ein Kofferwort aus Markenname und Sandalette) sind nach mehrmaliger Auflage derzeit nicht verfügbar – sollen aber wieder kommen. Die Bestattung Wien hat mit eigenen Fanartikeln ebenfalls längst (Galgen-)Humor bewiesen. Turnbeutel mit der Aufschrift „Ich bin KleingrundstücksbesitzerIn“ gibt es, auf einem Shirt steht „Hier liegen Sie richtig“. Das Highlight der Sommerkollektion 2023 war eine Luftmatratze in Sargform. Baumeister Richard Lugner hat Flip-Flops, Shirts und Kapperln im Angebot, alle schreien sie unisono „Gemma Lugner“, ein Wink auf seine Shoppinglandschaft am Gürtel.

Und nun hat ein SPÖler mit eigenem Merchandise Schmunzeln ernten können. Parteivorsitzender Andreas Babler hat „Andiletten“ lanciert. Rot-weiße Exemplare mit genau jener Kontamination drauf. Und einem kleinen Parteienlogo. Anregung für seine „Letten“ hat er sich vielleicht eh von den Wiener Linien geholt, oder von Andi Goldberger, der 2022 gleichnamige vorgestellt hat.

Präsident Alexander Van der Bellen hatte einmal welche im „Fanderbellen“-Shop. Womöglich auch von Übersee inspiriert: 2017 schon hat dort das Modehaus Balenciaga das Kampagnenlogo des Demokraten Bernie Sanders auf Sandaletten gedruckt. Heuer erst hat der ehemalige Präsident und neuerlicher Anwärter aufs Amt, Donald Trump, Schuhe vorgestellt, nachdem er schon allerlei Klimbim mit seinem Namen oder Antlitz (ja sogar dem „Mugshot“) verscherbelt hat. Der Schuh ist kein lässiger Schlapfen, sondern ein goldener Sneaker mit US-Flagge und großem T, um 399 Dollar. „Never Surrender“ heißt das Modell, zu Deutsch: Niemals aufgeben. Die eigene Wahlstrategie in Mode übersetzt. „Auffällig, golden und robust, genau wie Präsident Trump“, liest es sich auf der Website zum Schuh. Die „Andiletten“ geben dann wohl die Wiener Nonchalance wieder.

Der „Never Surrender“-Sneaker von Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein