Der Balkan bangt vor einsamen Terrorwölfen

Trotz regelmäßiger Warnungen werden islamistisch motivierte Terroranschläge auf dem Balkan nur sporadisch registriert. Doch die Furcht vor Einzeltätern hält die Sicherheitsdienste auf Trab.

Der Angriff des jungen Mannes auf die verhasste Botschaft endete im Kugelhagel. Mit einem mit seiner Armbrust abgefeuerten Pfeil hatte der 25-jährige Miloš Z. den vor der israelischen Botschaft in Belgrad patrouillierenden Polizisten Miloš J. am Samstag zwar am Hals getroffen. Doch der schwerverletzte Polizist feuerte trotz des Pfeils in seinem Hals mit seiner Dienstwaffe zurück: An den Folgen seiner Schussverletzungen verstarb der zum Islam konvertierte Serbe am Tatort seines missglückten Anschlags.

Die Bilder des bärtigen Wahhabiten, der sich Salahudin genannt hat, prangen seit dem gescheiterten Anschlag des getöteten Armbrustschützen auf den Titelblättern aller Zeitungen. „Serbien im Krieg gegen die Terroristen!“, titelt aufgeregt der regierungsnahe „Informer“. Von einem „höllischen Plan“ spricht düster der „Kurir“: „Die Wahhabiten planten ihren Anschlag bis ins Detail.“

Sorge vor Nachahmungstätern