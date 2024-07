AUA fliegt im Winter von Klagenfurt nach Hamburg

Die neue Strecke soll nach Angaben der AUA von Dezember bis März an Samstagen bedient werden.

Austrian Airlines fliegt ab kommendem Dezember einmal wöchentlich vom Flughafen Klagenfurt nach Hamburg. Die neue Strecke wird vom 21. Dezember 2024 bis einschließlich 22. März 2025 jeweils an Samstagen bedient, teilte die Fluglinie am Dienstag in einer Aussendung mit.

Die Kooperation mit Braathens Regional Airlines wird auch im Winterflugplan fortgeführt, was bedeutet, dass weiterhin bis zu 13 wöchentliche Flüge zwischen Wien und Klagenfurt abheben werden. (APA)