Spritpreise in Slowenien und Kroatien steigen zu Urlaubsbeginn

Ein Liter Normalbenzin verteuerte sich in Slowenien um 3,4 Cent auf 1,479 Euro pro Liter, der Dieselpreis stieg um 5,2 Cent auf 1,507 Euro. Noch deutlicher ist der Anstieg in Kroatien.

Zu Beginn der Urlaubssaison ist das Tanken in Slowenien und Kroatien teurer geworden. In Slowenien stiegen heute, Dienstag, die regulierten Spritpreise, die an den Tankstellen abseits der Autobahnen gelten. Ein Liter Normalbenzin verteuerte sich um 3,4 Cent auf 1,479 Euro pro Liter, der Dieselpreis stieg um 5,2 Cent auf 1,507 Euro. Die Preise, die alle zwei Wochen von der Regierung bestimmt werden, bleiben bis 15. Juli gültig, teilte das slowenische Energieministerium mit.

Noch deutlicher ist der Anstieg in Kroatien, wo die regulierten Preise anders als in Slowenien an allen Tankstellen gelten. Benzin verteuerte sich um 11 Cent auf 1,54 Euro pro Liter. Diesel kostet nun 1,45 Euro, um acht Cent mehr als bisher, wie die kroatische Regierung bekannt gab. Die Preise bleiben ebenfalls die nächsten zwei Wochen gültig.

Auch trotz der Anhebung ist Tanken in Slowenien und Kroatien tendenziell günstiger als in Österreich. Laut ÖAMTC kostete ein Liter Diesel oder Benzin in Österreich im Mittel zuletzt 1,63 Euro. (APA)