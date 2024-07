Österreich ist liebstes Reiseziel der Deutschen

Urlaub in Österreich ist bei den Deutschen sehr beliebt.

Clemens Fabry

Italien liegt mit Österreich auf Platz eins. Auch nach Spanien zieht es viele Deutsche.

Vergangenes Jahr haben die Deutschen wieder mehr Urlaub im Ausland gemacht als vor der Coronapandemie. 102 Millionen auswärtige Reisen wurden im Nachbarland gebucht, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies waren um 18 Prozent mehr als 2022 und sogar um drei Prozent mehr als im Vorkrisenjahr 2019.

Am liebsten sind sie dabei nach Österreich und Italien gereist, jeweils zwölf Prozent haben 2023 in den beiden Ländern Urlaub gemacht. Auf der Beliebtheitsskala folgen Spanien mit zehn Prozent, die Niederlande und Frankreich mit je sieben Prozent. Diese fünf Länder behaupteten sich – in gelegentlich wechselnder Reihenfolge – schon und während der Pandemie als die Top-Auslandsziele der Reisenden aus Deutschland.

Auch wieder mehr Inlandsreisen

Die Zahl der Inlandsreisen stieg 2023 binnen Jahresfrist um zehn Prozent auf 149 Millionen, lag aber noch acht Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Insgesamt unternahmen Reisende aus Deutschland damit 251 Millionen Privat- und Geschäftsreisen mit mindestens einer Übernachtung im In- oder Ausland. Das war ein Plus von 13 Prozent zum Vorjahr, aber vier Prozent weniger als 2019. (APA)