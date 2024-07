Ministerin Gewessler gebührt der Nobelpreis!

Beim EU-Rettungsplan unserer Natur war Österreich das Zünglein auf der Waage. Der Friedensschluss mit der Natur sollte honoriert werden.

Der Friedensnobelpreis ist bereits zur Farce geworden. Kriegstreiber haben ihn erhalten oder solche, die nach seinem Erhalt Kriege angezettelt haben. Also abschaffen? Keineswegs, sondern zum Besseren hin umfunktionieren! Honoriert werden sollte der Friedensschluss mit der Natur, weil wir mit ihr immer noch auf Kriegsfuß stehen in falscher Auslegung des biblischen Imperativs „macht euch die Erde Untertan“.

Zwei mutige Frauen haben jüngst Historisches geleistet. An der Spitze der EU hat Ursula von der Leyen mit ihrem Green Deal den ersten wirksamen Plan zur Rettung unser aller Natur vorgelegt. Der allerdings von ihren eigenen konservativen Parteifreunden, allen voran von Manfred Weber versucht wurde, blockiert zu werden. Als jedoch in Brüssel die Waagschale zu Gunsten der Green Deal-Befürworter kippte, war Österreich das Zünglein auf der Waage, was die Zielgerade betrifft. In der Person der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler, die gegen den hierzulande alles lähmenden Föderalismus anzukämpfen mutig genug war. Paneuropäische Politik kontra penetrantem Provinzialismus. Gewessler riskierte Kopf und Kragen, was den Bestand der schwarz-grünen Koalition betrifft, aber auch ihre eigene Existenz als Ministerin. Aus tiefer Überzeugung und kluger Überlegung gegen ihre eigenen Kabinettskollegen von der schwarzen Reichshälfte, um endlich den Friedensschluss mit der Natur realisieren zu können. Dafür gebührt ihr der Friedensnobelpreis! Der Dank von Millionen Mitbürgern, denen das Überleben auf unserem Planeten nicht egal ist, ist ihr jedenfalls jetzt schon sicher! Mit dem chronischen Kantönligeist unserer rückwärtsgewandten Rechtsordnung, was die neun verschiedenen Länderkompetenzen betrifft, sind wir zum Schlusslicht Europas geworden. Das betrifft den Tierschutz hierzulande genauso wie den Naturschutz, von der Jagd ganz zu schweigen. Oder nur so viel: Schuss- und Schonzeiten sind länderweise so verschieden, dass ein „jagdbarer“ Vogel zum Beispiel politische Geografie lernen müsste, bevor dieser in das benachbarte Bundesland wechselt, um zu wissen, wo er geschont und wo er bereits erschossen wird. Bär und Wolf sollten überhaupt einen großen Bogen um unsere kleine Republik machen, denn sie sind hier als „Zuagraste“ unerwünscht. Obwohl sie in Wahrheit Heimkehrer sind, nach dem wir diese prächtigen Spitzenprädatoren hierzulande bereits ausgerottet haben. Hoffen wir, dass Politiker wie Leonore Gewessler diese beschämenden legistischen Rückstände ändern können. Das mit dem „Green Deal“ war bereits schon ihr zweiter Husarenstreich. Der erste war die Rettung des Nationalpark Donauauen vor dem Untergraben werden durch einen Tunnel, zumal Leonore Gewessler auch Verkehrsministerin ist.

Rüsten gegen den Green Deal

Die Rattenfänger rüsten bereit gegen den „Green Deal“ mit ihren sattsam bekannten demagogischen Parolen, wie: Bauernsterben wiegt mehr als Bienensterben, Brüsselbürokraten wollen uns zu Tode regulieren oder Ökoterroristen trachten nach unserem Wohlstand und Frieden. Wir aber sollte uns nicht für Blöd verkaufen lassen, sondern vielmehr für den Beschluss in Brüssel freuen. Und ein wenig Stolz darauf sein, dass wir dabei das Zünglein auf der Waage waren!

Prof. DDr. Antal Festetics (* 1937) studierte Zoologie in Wien und lehrt Wildbiologie an der Universität Göttingen.

