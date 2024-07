Neue Daten legen offen, warum Österreich so beliebt für Geldwäsche ist und das auch weiterhin so bleiben dürfte. Dabei steht die Republik in wenigen Monaten im Fokus internationaler Prüfbehörden.

Wien. Mit im Ausland veruntreutem Geld eine Immobilie im Wert von Millionen zu kaufen, das scheint in Österreich kein Problem zu sein. Selbst wenn Geschäftsbeteiligte in Tausenden von panamaischen Firmen auftauchen, wird die Herkunft des Geldes kaum überprüft. Dann wird die Immobilie wieder verkauft, und das Geld ist gewaschen. Das ist nur eine Methode der Geldwäsche, die sich vor allem wegen der Sanktionen gegen Russland immer größerer Beliebtheit erfreut.

Die im Ausland geschädigten Opfer erhalten nur eine Entschädigung, wenn sie dort vor Gericht ziehen, wo das Geld liegt – auf österreichischen Konten. Doch bei den hiesigen Behörden kommt nichts in Gang. Stattdessen wartet auf die Geschädigten ein Spießrutenlauf durch verschiedene Gerichte. Schließlich wird ihnen oft nicht einmal der Anschluss an die Klage als Privatbeteiligte gewährt, wenn die sogenannten Vortaten im Ausland stattgefunden haben. Damit schützt der österreichische Rechtsstaat ausländisches Schwarzgeld.

Zögerliche Ermittlungen bei Geldwäsche

Geschädigte fragen sich, warum wichtigen Ermittlungsansätzen nicht nachgegangen wird. „Trotz substantiierter Antragsstellungen und beweisbarer krimineller Handlungen wurden entscheidende Aspekte, insbesondere betreffend die Mittelherkunft der Gelder, schlicht ignoriert“, sagt Pilar Mayer-Koukol von Paulitsch Law. Die Anwältin vertritt in Wien eine geschädigte Partei aus Russland. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Mayer-Koukol ging dagegen vor. Darüber steht die Entscheidung am Landesgericht für Strafsachen Wien noch aus. „Hier wurde gegen Grundsätze des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens verstoßen, wodurch das Vertrauen in die heimischen Behörden und ihre Fähigkeit, in komplexen Materien zu ermitteln, gefährdet wird.“