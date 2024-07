Am Keplerplatz attackierte ein 19-Jähriger einen Fahrraddieb mit einem Messer. In Floridsdorf verletzten Jugendliche zwei junge Männer schwer und ein Familienvater schlug sich mit zwei Jugendlichen.

Polizei und Rettung hatten es am Montag in Wien mit einigen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Männern zu tun. In Favoriten attackierte ein 19-Jähriger einen Fahrraddieb mit einem Messer. In Floridsdorf verletzten mehrere Jugendliche zwei junge Männer schwer und ein Familienvater schlug sich mit zwei Jugendlichen. In Wien Leopoldstadt stritten zwei Autofahrer, im Zuge dessen einer mit einer vermeintlichen Pistole drohte. Und in Meidling wurde ein Streitschlichter mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Das teilt die Polizei Wien am Dienstag mit.

Bei dem Vorfall am Keplerplatz in Favoriten dürfte ein 24-Jähriger ein Fahrrad gestohlen haben. Der 19-jährige Besitzer verfolgte den Dieb, der wiederum eine Glasflasche in dessen Richtung warf. Der Jüngere hob die Bruchstücke auf und warf sie dem Älteren an den Kopf. Daraufhin kam es zur Schlägerei zwischen den beiden Männern. Der 19-Jährige verletzte seinen Kontrahenten schließlich mit einem als Schlüssel getarnten Messer. Die Polizei nahm beide fest, ließ den Älteren dann aber wieder frei. Die Berufsrettung versorgte den 24-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn ins Spital. Er wurde wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahls angezeigt. Der 19-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt.

17-Jähriger bewusstlos geschlagen

In der Dopschstraße Floridsdorf griffen mehrere Jugendliche einen 18- und einen 17-Jährigen mit Schlägen und Fußtritten an. Die beiden jungen Männer wurden schwer verletzt, der Jüngere war kurz bewusstlos. Die Rettung brachte beide ins Krankenhaus. Dem 18-Jährigen stahlen die Angreifer offenbar die Tasche. Sie konnten fliehen. Eine erste Fahndung blieb ohne Erfolg.

An anderem Ort im selben Bezirk schlug sich ein 26-jähriger Familienvater mit einem 17- und einem 19-Jährigen. Der jüngere soll das Kind des Russen weggeschoben haben, um an einer Menschengruppe vorbeizukommen. Daraufhin beschimpfte und schlug der Vater die beiden. In weitere Folge schlugen sich die Männer gegenseitig mit ihren Gürteln, einer warf mit Pflastersteinen. Auch hier musste die Berufsrettung ausrücken und die drei Männer behandeln. Polizisten nahmen die beiden Jüngeren fest, ließen sie dann aber wieder gehen. Sie sind nicht geständig und wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Vermeintliche Pistole im Auto

Zwei Autofahrer kriegten sich auf der Unteren Donaustraße in die Haare. Ein 18-Jähriger soll einen 38-Jährigen mit dem Auto geschnitten haben. Als die beiden danach nebeneinander zu stehen kamen, bedrohte der Jugendliche den Älteren offenbar mit einer Pistole und fuhr davon. Beamte konnten ihn ausforschen. Sie fanden eine Softairgun bei ihm. Er war geständig. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Waffenverbot ausgesprochen.

In der Nacht auf Dienstag geriet dann ein 30-Jähriger in der Wurmbachstraße im zwölften Bezirk in eine gewaltsame Auseinandersetzung. Der Mann hörte einen Streit zwischen vier Männern und einer Frau. Als er letzterer zu Hilfe kommen wollte, verletzte einer der Gruppe ihn mit einem spitzen Gegenstand. Die Berufsrettung versorgte den Verletzten und fuhr ihn ins Spital. Die Verdächtigen konnten fliehen. Die Polizei fahndet noch nach ihnen. (schev)