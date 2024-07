Die Republik muss beim Heldenplatz dringend handeln

Warum wird hier nicht so tatkräftig gearbeitet wie am Michaelerplatz?

Der Heldenplatz – der heimliche Hauptplatz und dennoch das örtliche Stiefkind der Republik. Wer sich im Juni vom Volksgarten aus dem Heldenplatz genähert hat, hat sich in einer provisorischen Zeltstadt wiedergefunden. Rund 25 Baumarktpartyzelte säumten das Areal, stoisch ragte in der Mitte das Erzherzog-Carl-Denkmal empor. Es präsentierte und feierte sich zunächst Oberösterreich in Wien, danach das Waldviertel. Diese Szenerie spiegelt das Bonmot wider, dass in Österreich die wahre Macht bei den Ländern liegt.

Wer einem solchen Trubel ausweichen und dennoch die Hofburg erreichen will, erlebt bei einem Spaziergang über den Platz allerhand Kurioses. Der Weg führt zuerst an einer Hundezone vorbei, ein österreichisches Unikat, das sich so wohl auf keinem Hauptplatz einer anderen europäischen Hauptstadt findet. Weiter geht es zum Denkmal der Exekutive, einer Initiative von Ernst Strasser. Wer dem Denkmal näherkommen möchte, wird seit über zwei Jahren daran gehindert. Die Plattform neben dem Äußeren Burgtor ist mit Baugittern gesperrt, selbst die jährliche Kranzniederlegung des Innenministers fand im November hinter der Absperrung statt.

Vorbei geht es am Äußeren Burgtor, eigentlich ein zentraler Gedächtnisort der Republik. Immerhin sind die Stufen beliebt zum Ausrasten, bieten sie doch fast den einzigen kühlenden Schatten auf dem Heldenplatz an heißen Tagen.

Im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit wiederum liegt das Burgtor selbst. Zwar werden die Lorbeerkränze an der Fassade liebevoll renoviert, die Krypta und der Weiheraum liegen aber brach. Obgleich dort der Bundespräsident und die Bundesregierung ihre Gedenkkränze niederlegen, sind beide inhaltlich und gestalterisch aus der Zeit gefallen.

Es folgt das Papstkreuz, auch dieses jahrelang von Bauzäunen umgeben, vielleicht um die lokalen Skateboarderinnen und Skateboarder fernzuhalten. Der Blick schweift weiter zum Prinz-Eugen-Denkmal, umgeben von 280 Parkplätzen. Das hätte sich der Heerführer wohl auch nicht träumen lassen. Immerhin spendet sein übergroßes Denkmal etwas Schatten, ein wertvoller Beitrag in der Zone vor der Neuen Hofburg, die laut einer Hitzestudie der Burghauptmannschaft als heißester Punkt des Heldenplatzes gilt.

Zukunftsfitte Neugestaltung

Hier sind das Hofburg-Kongresszentrum, die OSZE, die Österreichische Nationalbibliothek und auch das Haus der Geschichte Österreich angesiedelt. Diese Einrichtungen benötigen kühle Köpfe, doch die Umstände auf dem Heldenplatz bieten wenig Unterstützung. Die Frage drängt sich auf: Warum wird hier nicht ebenso tatkräftig gearbeitet wie auf dem nahegelegenen Michaelerplatz? Warum wurde die Gelegenheit nicht genutzt, nach dem Abbau der Parlamentscontainer eine zukunftsfitte und klimafreundliche Neugestaltung des Heldenplatzes anzugehen, die auch der Zeitgeschichte gerecht wird?

Der als „Hitler-Balkon“ bekannte Altan bleibt versperrt und unkommentiert. Das muss sich ändern: Gerade an diesem Ort, wo der „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland symbolisch vollzogen wurde, braucht es ein klares, weithin sichtbares Zeichen für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte.

Die Republik steht in Sachen Heldenplatz vor einem dringenden Handlungsbedarf. 2025 jährt sich ihr Bestehen zum 80. Mal, der Staatsvertrag wird 70, und die Gründung der OSZE und der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union feiern ihren 30. Jahrestag. Worauf warten wir noch? Der Heldenplatz verdient es, aus seinem Dornröschenschlaf zu erwachen und zu einem würdigen Ort des Gedenkens und der Demokratie zu werden.

Dr. Monika Sommer (*1974 in Linz) ist Historikerin und Kuratorin, seit 2017 ist sie Gründungsdirektorin des Hauses der Geschichte Österreich.

