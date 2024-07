Von der Oper an den See

Erica Eloff in Wien. Am Wochenende ist sie live in Gmunden zu sehen.

Erica Eloff singt am Wochenende beim Open Air in Gmunden.

Wie die südafrikanische Sopranistin nach Oberösterreich kam.

Erica Eloff ist schon etwas im Stress. Die Stimme, sagt sie, hat es zum Glück zwar nicht erwischt, aber seit Tagen ist sie kränklich. Bis zum Wochenende wird es sich wohl wieder ausgehen, dass sie ganz fit ist. Am Freitag steht noch in der Oper „Cavalleria rusticana“ im Linzer Musikthe­ater auf der Bühne, am Samstag und Sonntag folgen dann wohl zwei ihrer wichtigsten Auftritte dieses Jahres: Eloff singt mit Erwin Schrott im Toscanapark Gmunden beim Salzkammergut Open Air, das Konzert wird live auf ORF III übertragen.

„Pfrrrrhhh“, sagt Eloff, beim Gespräch in Wien, wirft den Kopf in den Nacken, flattert mit den Händen, so habe sie auf die Aussicht auf einen Auftritt samt Liveübertragung im Fernsehen reagiert, sagt sie, lacht. Zumindest beim ersten Mal. Sehr stressig sei das damals gewesen, seien die Anforderungen an Sie als Sängerin – wo muss sie stehen, wie kann sie sich bewegen, wohin soll sie blicken –, doch da ganz andere, als wenn sie „nur so“ auf der Bühne steht. Heute, zwei Jahre später, „ist es schon sehr locker“. Eloff steht heuer immerhin zum dritten Mal bei den Konzerten des Salzkammergut-Open-Airs mit dem Bruckner Orchester Linz auf der Bühne. Ein erstes Mal gibt es trotzdem: Eloff singt erstmals mit Erin Schrott. „Aber das ist ja auch das Spannende an meinem Beruf, dass es immer neue Menschen sind“, sagt Eloff, Südafrikanerin, Sopranistin, die seit vier Jahren in Linz lebt, beim Gespräch in Wien.