Khavn de la Cruz im Filmmuseum Wien: Fahr zur Hölle, Ghettoromantik!

Gegensätze sind sein Leitmotiv, Rockmusik sein Treibstoff, das Chaos von Manila sein Elysium: Der philippinische Kino-Punker Khavn de la Cruz ist im Filmmuseum Wien zu Gast.

Müll auf den Straßen, Müll in den Häusern, Müll im Meer. Überall nur Müll, Müll, Müll, und mittendrin Hapon. Ein achtjähriger Knirps, der selten weiß, wie er an seine nächste Mahlzeit gelangt und der gleichwohl stets randvoll ist mit Bewegungsenergie. Und der die Müllpanoramen um ihn herum in sein persönliches Königreich verwandelt. Die Blechbüchse wird zum Fußball, das Brackwasser zum Erlebnisbad, eine surreal anmutende Kirchenfassade mit „Jesus, our love church“-Schriftzug zur Konzertbühne.