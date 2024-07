Mehr als 100 Tote durch Massenpanik in Indien

Bei einer religiösen Veranstaltung im Bundesstaat Uttar Pradesh kommt es zu einer Massenpanik, als die Anhänger eines Predigers das stickige Zelt verlassen wollen. Die genaue Opferzahl ist unklar, bisher wurden mehr als 100 Tote gezählt.

Bei einer Massenpanik während einer religiösen Veranstaltung im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind am Dienstag mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen, berichtet der „Press Trust of India“ unter Berufung auf einen hochrangigen Polizeibeamten.

Unter den Toten seien auch etliche Frauen und mehrere Kinder, sagte Rajesh Kumar Singh, Senior Superintendent der Polizei, gegenüber der Nachrichtenagentur. Der Vorfall ereignete sich im Dorf Pulrai im Bezirk Hathras. Die „Hindustan Times“ berichtet, ein Prediger namens Bhole Baba habe bei der Veranstaltung zu seinen Anhängern in der Region gesprochen.

Nach Angaben der Polizei dürfte die Luftqualität im eigens errichteten Zelt so schlecht geworden sein, dass die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung das Zelt rasch verlassen wollten. Während der Veranstaltung sei es sehr heiß und schwül gewesen, so die Polizei. Die Veranstaltung sei genehmigt gewesen.

Ausweg: „Es gab keinen Ausweg“

„Es gab keinen Ausweg und alle fielen übereinander und es kam zu einer Massenpanik. Als ich versuchte hinauszukommen, waren draußen Motorräder geparkt, die mir den Weg versperrten. Viele wurden ohnmächtig, andere starben“, sagte ein Augenzeuge, der in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert wurde der „Hindustan Times“. Die genaue Ursache des Vorfalls wird derzeit untersucht.

Yogi Adityanath, der Ministerpräsident von Uttar Pradesh, wies die Bezirksbeamten an, die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen und die Hilfsmaßnahmen zu beschleunigen, wie sein Büro auf X mitteilte. Er ordnete auch eine Untersuchung des Vorfalls an. (Red./Reuters)