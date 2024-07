Steve Ballmer ist jetzt reicher als Bill Gates

Der ehemalige Microsoft-Manager Steve Ballmer hat den Unternehmensgründer Bill Gates auf Platz sieben verdrängt.

Steve Ballmer hat am Montag Bill Gates überholt und ist nun die sechstreichste Person der Welt. Damit ist der ehemalige Chef von Microsoft zum ersten Mal reicher als der Mitbegründer des Unternehmens. Ballmers Vermögen belief sich Bloomberg-Daten zufolge auf mehr als 157 Milliarden Dollar, Gates lag knapp darunter.

Als größter Anteilseigner des IT-Unternehmens schaffte Ballmer diesen Sprung, weil die Microsoft-Aktie in diesem Jahr um insgesamt 21 Prozent gestiegen ist und damit einen neuen Rekordstand erreicht hat. Durch die Zusammenarbeit mit OpenAI ist das Unternehmen einer der größten Nutznießer der Euphorie um künstliche Intelligenz, die den US-Aktienmarkt in letzter Zeit nach oben getrieben hat.

Bill Gates auf einem Bild vom 6. Mai 2024. Reuters / Keld Navntoft

Gates hat breit gestreut

Laut dem Bloomberg Billionaires Index sind mehr als 90 Prozent von Ballmers Nettovermögen in Microsoft-Aktien angelegt. Gates hat sein Vermögen hingegen diversifiziert: Etwa die Hälfte des Geldes steckt in der Holding Cascade Investment, die mit den Erlösen aus dem Verkauf von Microsoft-Aktien und Dividenden gegründet wurde. Über Cascade ist Gates auch mit 21 Milliarden Dollar am Abfallentsorgungsunternehmen Republic Services beteiligt.

Außerdem hat der 68-Jährige sein Vermögen durch wohltätige Spenden langsam reduziert. Zusammen mit seiner Ex-Frau Melinda French Gates und Warren Buffett hat Gates Milliarden aus seinem Privatvermögen investiert, um die 75 Milliarden Dollar schwere Gates Foundation aufzubauen, eine der größten Wohltätigkeitsorganisationen der Welt.

Gates gründete Microsoft 1975 mit Paul Allen und leitete den Konzern bis 2000. Dann löste ihn Ballmer – einer der ersten Mitarbeiter des Unternehmens – als CEO ab. Ballmer ging 2014 in den Ruhestand. Im selben Jahr wurde er größter Aktionär von Microsoft und kaufte das NBA-Basketballteam Los Angeles Clippers für zwei Milliarden Dollar. Eine Investition, die heute schätzungsweise 4,6 Milliarden Dollar wert ist.

Elon Musk auf Platz eins

Im Reichsten-Ranking vor Ballmer und Gates liegen Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk (226 Milliarden Dollar), Amazon-Gründer Jeff Bezos, LVMH-Chef Bernard Arnault, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Google-Gründer Larry Page. (Bloomberg/b. l.)