Nachdem die Republik ihre Vamed-Anteile abgegeben hat, übernimmt ein französischer Fonds das Zepter. Die Angst vor Spekulationen im Gesundheitswesen geht um.

Wien. Hans Peter Doskozil hat vergangene Woche einen Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer geschickt. Darin fordert der burgenländische Landeshauptmann vom Kanzler, er möge den Ausstieg der Staatsholding Öbag beim wichtigsten heimischen Gesundheitsdienstleister Vamed AG rückgängig machen. Es ärgere ihn, „dass der Bund scheinbar ganz bewusst ausgestiegen ist, um die Zerschlagung der Vamed mit einem anschließenden Ausverkauf an Investoren zu ermöglichen“. Diesen gehe es nämlich in erster Linie um den Gewinn und nicht um den Patienten, so Doskozil.

Dass die Vamed schon bisher im Mehrheitseigentum eines privaten börsennotierten Konzerns gestanden ist, kümmert den besorgten Landeshauptmann in diesem Zusammenhang wenig. Die plötzliche Aufregung begründe sich wohl auch im anlaufenden Wahlkampf, kommentieren Beobachter trocken.