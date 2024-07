Schadstoffaustritt in Miba-Produktionshalle in Laakirchen

Fünf Leute wurden kurzzeitig ins Spital gebracht, eine technische Störung gilt als Ursache für die Probleme in der Produktionshalle des Technologiekonzerns Miba im Bezirk Gmunden.

Durch einen Schadstoffaustritt in einer Produktionshalle des Technologiekonzerns Miba in Laakirchen (Bezirk Gmunden) sind Dienstagmittag fünf Personen leicht verletzt worden. Die Mitarbeiter hätten über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt, bestätigte ein Unternehmenssprecher einen Bericht auf „krone.at“ am Nachmittag. Sie wurden vom Roten Kreuz ins Spital gebracht, vier konnten bereits am Nachmittag wieder entlassen werde, der fünfte dann am Abend.

Wegen einer technischen Störung sei eine geringe Menge Perchlorethylen - eine farblose, nicht brennbare flüchtige Flüssigkeit, die als Lösungsmittel dient - ausgetreten. Die alarmierte Feuerwehr habe die Flüssigkeit abgesaugt, hieß es weiter. Der betroffene Produktionsbereich wurde durchlüftet. Es habe laut Miba keine Gefahr für Anrainer oder Umwelt bestanden. Ab 14.00 Uhr lief der Betrieb wieder normal. (APA)