USA stellen der Ukraine weitere Milliardenhilfen bereit

Krieg in der Ukraine

Aufräumarbeiten in Dnipro am 1. Juli nach einem russischen Raketenangriff. Reuters / Mykola Synelnykov

Die USA stellen der Ukraine 2,14 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Ukraine will angesichts anhaltender Angriffe auf die eigene Infrastruktur mehr Strom aus dem Ausland importieren.

Die USA werden der Ukraine in Kürze weitere Militärhilfe im Volumen von mehr als 2,3 Milliarden Dollar (2,14 Mrd. Euro) bereitstellen, wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin angekündigt hat. Zudem würden die USA beim Nato-Gipfel nächste Woche in Washington Schritte einleiten, um „eine Brücke für eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zu bauen“, sagt Austin bei einem Treffen in der US-Hauptstadt. Konkreter wird er dabei nicht.

Angesichts ständiger russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine bereitet sich Kiew auf den Import von Strom aus der EU vor. Nach einem Bericht von Regierungschef Denis Schmyhal über die aktuelle Lage der Energieversorgung im Land sei nun eine Entscheidung über Strom-Importe notwendig, sagte Präsident Wolodymyr Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft.

Mehr Kommunikation über Arbeiten im Energiesektor

„Wir entscheiden uns jetzt voll und ganz für das mit der EU vereinbarte Importvolumen, und ich bin allen unseren Nachbarn für diese Hilfe dankbar“, sagte Selenskij. „Wir tun alles, was wir können, um die Importe zu erhöhen, und dies sollte eine europäische Lösung sein.“ Seine Regierung bereite die entsprechenden Abkommen vor.

Selenskij forderte das Energieministerium auf, die Bevölkerung täglich über den Stand der Arbeiten im Energiesektor, die bestehenden Defizite und die Maßnahmen des Landes zur Behebung dieser Defizite zu informieren.

Das russische Militär ist in den vergangenen Monaten dazu übergegangen, die energetische Infrastruktur der Ukraine gezielt anzugreifen und zu zerstören. Ziel dieser Angriffe ist es auch, den Widerstandswillen der Bevölkerung zu zermürben. (APA/dpa)