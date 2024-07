Was Sie heute wissen sollten

Der geplatzte Traum: Österreich scheitert an der Türkei: Österreich schied in einem dramatischen Achtelfinale mit 1:2 gegen die Türkei aus. Schon nach 57 Sekunden lag das ÖFB-Team mit 0:1 zurück. „Das ist einer der traurigsten Tage in meinem Leben“, sagt im Anschluss ein geknickter Christoph Baumgartner. Für Teamchef Ralf Rangnick fühlt es sich „sinnlos und unverdient an.“ Mehr dazu.

Angespanntes Public Viewing beim Hauptbahnhof: Beim Public Viewing des Achtelfinalspiels der Österreicher gegen die Türkei in Wien-Favoriten war die Stimmung aufgeheizt. Nach Ende des Spiels dürften vor allem kurdische, syrische und türkische Gruppierungen aufeinandergetroffen sein. Die Polizei musste die Menge unter Kontrolle halten. Kollegin Eva Winroither war dabei. Mehr dazu.

Marko Arnautović, bitte hänge dein Teamdress noch nicht an den Nagel: Österreich kann die Fußball-EM erhobenen Hauptes verlassen. Warum die Achtelfinalniederlage gegen die Türkei nur ein weiterer Schritt auf dem Pfad mit Ralf Rangnick ist – und Marko Arnautović seinen angedeuteten Rücktritt verschieben muss, schreibt Michael Stadler in seinem Kommentar. „Was haben alle Größen im Sport gemeinsam? Sie erheben sich nach Rückschlägen.“ Mehr dazu.

Kiew will den Sieg, Europa den Friedensdeal: Eine europaweite Studie des Thinktanks European Council on Foreign Relations legt Bruchstellen zwischen Kiew und den EU-Hauptstädten offen: Ukrainer wollen den Frieden erkämpfen, Europäer darüber verhandeln. Mehr dazu.

Trump-Strafmaß wird erst im September verkündet: Nach einem Grundsatzurteil des Supreme Courts der Vereinigten Staaten zur Immunität von US-Präsidenten wurde die Strafmaßverkündung gegen Donald Trump in seinem New Yorker Prozess verschoben. Die Verkündung soll am 18. September stattfinden, „falls dies noch erforderlich ist“. Mehr dazu.

Wieder einmal: Österreich, ein unfreundliches Land. Österreich stößt bei Expats auf geteilte Liebe: Während die Lebensqualität Begeisterung hervorruft, ist die Bevölkerung weniger beliebt. Mehr dazu.

Biden schiebt desaströses TV-Duell auf „Jetlag“: Joe Biden führt seine schwache Performance im TV-Duell gegen Trump auf einen Jetlag zurück. „Ich wäre fast auf der Bühne eingeschlafen“, sagt er. Das sei für ihn keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Der Druck auf den US-Präsidenten steigt auch in den eigenen Reihen. Mehr dazu.

Sorge um Reha-Kliniken durch Vamed-Zerschlagung: Hans Peter Doskozil fordert in einem Brief Bundeskanzler Nehammer auf, er möge den Ausstieg der Staatsholding Öbag beim wichtigsten heimischen Gesundheitsdienstleister Vamed AG rückgängig machen. Es ärgere ihn, „dass der Bund scheinbar ganz bewusst ausgestiegen ist, um die Zerschlagung der Vamed mit einem anschließenden Ausverkauf an Investoren zu ermöglichen“. Worum geht es beim Verkauf der Vamed eigentlich? Woher kommt die Aufregung um den Öbag-Ausstieg - und gefährdet ein französischer Fonds nun das Pflegesystem? Mehr dazu.