Der Traum vom Aufstieg ins EM-Viertelfinale ist geplatzt. Österreich verliert gegen die Türkei 1:2, die ihrerseits nun auf die Niederlande trifft.

Die historische Tragweite dieses Duells war beispiellos. Österreich spielte gegen die Türkei am Dienstag um nicht weniger als den ersten Sieg in einer K.o.-Runde seit 1954, um den erstmaligen Einzug in die Top acht bei einem Fußball-Großereignis seit 1978 sowie um das überhaupt erstmalige Erreichen eines EM-Viertelfinales.

Am Ende platzte dieser Traum. Trotz einer abermals beherzten Leistung bei dieser Endrunde in Deutschland stand am Ende eine 1:2-Niederlage zu Buche.

Katastrophaler Fehlstart

Zunächst erwischte das ÖFB-Team, mit Kevin Danso und Philipp Mwene anstelle von Maximilian Wöber und Alexander Prass in der Startelf, den denkbar schlechtesten Start ins Match. Bereits nach 58 Sekunden stand es 1:0 für die Türken. Merih Demiral hatte aus kürzester Distanz vollstreckt, nachdem die Österreicher den Ball nach einer Ecke nicht aus dem Gefahrenbereich befördern konnten.

Alexander Prass (r.) und Baris Alper Yilmaz schenkten sich nichts. Reuters / Annegret Hilse

Ein Wirkungstreffer für die Rangnick-Elf? Mitnichten. Christoph Baumgartner (2., 5.) schnupperte gleich zweimal am Ausgleich. Danach war die hektische Partie vor allem durch intensive Zweikämpfe geprägt – und Österreich kam erst nach der Halbzeit, als Michael Gregoritsch für Romano Schmid und Prass für Mwene eingewechselt wurden, wieder zwingend vor das gegnerische Tor.

Schock nach Arnautovic-Chance

Die bislang größte rot-weiß-rote Chance fand dann Kapitän Marko Arnautovic vor. Nach einem Lochpass von Posch allein vor Mert Günok, scheiterte er am Tormann (51.). Ausgerechnet in der druckvollsten Phase der Österreicher (zu diesem Zeitpunkt 5:0-Torschüsse nach der Pause) dann der Schock: Abermals nach einem Eckball fixierte Demiral per Kopf seinen Doppelpack (59.). Jenes Team, das gegen Österreich im Testspiel vergangenen März mit 1:6 den Kürzeren gezogen hatte, lag nun mit zwei Treffern voran.

Angepeitscht vom großartigen Publikum im Leipziger Stadion gab sich die ÖFB-Mannschaft aber weiter nicht geschlagen. Die Belohnung erfolgte wenig später in Person von Gregoritsch. Dem Stürmer bekam den Ball nach einem Eckball vor die Füße und jagte ihn zum Anschlusstreffer in die Maschen (66.).

Michael Gregoritsch jubelt über den Anschlusstreffer. APA / AFP / Angelos Tzortzinis

Bei mittlerweile strömendem Regen entwickelte sich das Spiel aus Sicht der Türken nun zu einer Abwehrschlacht. Österreich drückte auf den Ausgleich, den Matchball vergab Baumgartner in der fünften Minute der Nachspielzeit, als Günok seinen Kopfball sensationell hielt. Nach ihrem Sieg trifft die Türkei im Viertelfinale am Samstag (21 Uhr) auf die Niederlande. (Red.)