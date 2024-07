Beim Public Viewing des Achtelfinalspiels der Österreicher gegen die Türkei in Wien-Favoriten war die Stimmung aufgeheizt. Die Polizei hatte Mühe, die Menge unter Kontrolle zu halten.

Ein aufgeladenes Public Viewing fand am Dienstagabend am Wiener Hauptbahnhof statt, wo viele türkische Fans aus Favoriten zusammenkamen. Schon in der ersten Halbzeit herrschte ein steter Zustrom aus der Favoritenstraße, dabei hatten die ÖBB schon vor Beginn des EM-Achtelfinalspiels des ÖFB-Teams gegen die Türkei verkündet, dass der Platz voll sei. Da dieser jedoch nicht abgesperrt war, kümmerte das niemanden. In der Halbzeit - da stand es noch 1:0 für die Türkei - schien die Stimmung kurz zu kippen. Die Moderatoren hatten alle Mühe, die vor allem tobenden Männer mit türkischen Fahnen in den Griff zu bekommen. „Beruhigt‘s euch, beruhigt‘s euch“, appellierte der Sprecher nicht nur einmal an die Menge.

Ein weiterer Mann versuchte auf Türkisch die Menge zu beruhigen. „Leidln, lasst euch nicht von ein paar wenigen provozieren. Die ignorier‘ ich“, hieß es danach wieder auf Deutsch. Und überhaupt: „Die Türkei liegt vorne“. Doch die Anspannung blieb: Die Polizei zögerte nicht lange und schritt schon in der Pause ein, um zwei Rädelsführer aus der Menge zu holen. Schon davor waren mehrere Polizeiautos - offenbar als Verstärkung - aufgefahren.

Polizeihunde im Einsatz: Situation eskalierte nach Spielende

Das Publikum war klar gespalten zwischen den großteils türkischen Fans und jenen, die Österreich unterstützten. Wobei das optisch nicht zu erkennen war. Denn vor allem die syrische und irakische Community war vor Ort, um die österreichische Mannschaft mit Fahnen und Geschrei anzufeuern. Auch kurdisch-türkische und offenbar syrische Feindschaften wurden offenbar ausgetragen. Als Österreich den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte, bebte ein Teil des Platzes, während der andere empört pfiff. Emotional ging es das ganze Spiel über zu. Die einen pfiffen, die anderen jubelten, schrien oder stöhnten, wie es sich für ein Public Viewing gehört. Dazwischen spielten kleine Buben und Mädchen in einem von den Veranstaltern aufgebauten Fußball-Käfig mit dem Ball.

Als das Spiel um zu Ende ging, drohte die Situation erneut zu eskalieren. Polizisten, teils von Hunden begleitet, versuchten die Menge schließlich ein wenig zu zerstreuen. Polizeiverstärkung in voller Montur rückte an, es herrschte angespannte Stimmung. Immer wieder begannen die Menschen zu laufen. Ein Mann wurde später von der Polizei abgeführt.