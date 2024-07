Wie befristete Jobs das Lohnwachstum in Europa bremsen

Warum bremst ein Anstieg der befristeten Jobs das Lohnwachstum ähnlich stark wie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit?

Das Lohnwachstum beeinflusst die Produktionskosten der Unternehmen sowie das verfügbare Einkommen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und ist damit für die wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Zentral ist hier seit jeher die Arbeitslosenquote. Ist diese niedrig, und damit die Verhandlungsmacht von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei Lohnverhandlungen hoch, steigt das Lohnwachstum. Steigt die Arbeitslosigkeit, sinkt das Lohnwachstum. Aber ist vor dem Hintergrund einer sich veränderten Arbeitswelt dieser Zusammenhang nach wie vor gültig?

Was ist „Der ökonomische Blick“? Jede Woche gestaltet die Nationalökonomische Gesellschaft (NOeG) in Kooperation mit der „Presse“ einen Blogbeitrag zu einem aktuellen ökonomischen Thema. Die NOeG ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Wirtschaftswissenschaften. Dieser Beitrag ist auch Teil des Defacto-Blogs der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Central European University (CEU). Die CEU ist seit 2019 in Wien ansässig. Beiträge von externen Autoren und Autorinnen müssen nicht der Meinung der „Presse“-Redaktion entsprechen. >>> Alle bisherigen Beiträge

Unsere Antwort ist: „Ja, aber.“ Ja, Arbeitslosigkeit ist als Indikator weiterhin wichtig. Aber ein zusätzliches Strukturmerkmal des Arbeitsmarkts erscheint ebenso wichtig. So hat man in Europa seit Jahren einen trendhaften Anstieg unfreiwilliger befristeter Beschäftigung beobachtet. Dabei handelt es sich um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die nur einen befristeten Arbeitsvertrag haben, obwohl sie eigentlich unbefristet arbeiten möchten. Im Durchschnitt über alle europäischen Länder (siehe Grafik) haben unfreiwillig befristete Beschäftigungsverhältnisse mit 5,5 Prozent des Arbeitskräftepotenzials ein Ausmaß erreicht, das 2017 nur mehr leicht unter der Arbeitslosenquote von 7,4 Prozent gelegen ist.

In unserer Studie zur Dualisierung der Arbeitsmärkte und der Reduktion des Lohnwachstums [1] untersuchen wir den Einfluss von unfreiwillig befristeten Jobs auf das Lohnwachstum in Europa. Wir zeigen, dass ein Anstieg der befristeten Beschäftigungsverhältnisse eine Reduktion des Lohnwachstums in gleichem Ausmaß bewirkt wie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit.



Kollege oder Konkurrent?

Aber warum bremst ein Anstieg der befristeten Jobs das Lohnwachstum ähnlich stark wie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit? Dieser Effekt hängt davon ab, ob Beschäftigte mit unbefristeten Arbeitsverträgen in einem Konkurrenzverhältnis zu befristeten Beschäftigten stehen. Sehr lang galt hier das sogenannte Insider-Outsider-Modell. Gemäß diesem Ansatz sind unbefristet Beschäftigte – die Insider – nicht zuletzt aufgrund ihrer guten gewerkschaftlichen Organisation vor einer etwaigen Konkurrenz der befristet Beschäftigten – der Outsider – geschützt. Beschäftigte mit unbefristeten Arbeitsverträgen profitieren gemäß diesem Ansatz sogar dadurch, dass befristet Beschäftigte Fluktuationen abfedern und meist schlechter bezahlt werden. Dies erhöht den Spielraum für Lohnzahlungen an unbefristet Beschäftigte.

Demgegenüber stellen wir das Wettbewerbsmodell. Unfreiwillig befristet Beschäftigte wollen per definitionem unbefristet beschäftigt sein. Sie stellen daher für unbefristet Beschäftigte ebenso eine potenzielle Konkurrenz dar wie Arbeitslose, was sich auf die Lohnsetzungsdynamik auswirken kann. Insgesamt – so unsere Annahme – geht von unfreiwillig befristet Beschäftigten ein Wettbewerbseffekt auf unbefristet Beschäftigte aus.

Das institutionelle Umfeld macht den Unterschied

In unserer Studie konnten wir zeigen, dass im europäischen Gesamtfeld von unfreiwillig befristeter Beschäftigung tatsächlich ein deutlicher Wettbewerbseffekt ausgeht. Besonders interessant ist dabei, dass dieser Effekt vor allem durch die institutionelle Struktur der Arbeitsmärkte bestimmt wird. Je inklusiver Lohnsetzungsprozesse sind – das heißt, je höher die kollektivvertragliche Deckung, umso höher der Koordinierungsgrad des Lohnverhandlungssystems –, oder je höher die Mitgliederdichte der Gewerkschaften, umso niedriger ist auch der Wettbewerbseffekt und damit der Einfluss auf das Lohnwachstum. In einem Land wie Spanien etwa, das einen wenig inklusiven Lohnsetzungsprozess hat, wird das Lohnwachstum von unbefristet Beschäftigten gebremst, wenn der Anteil von unfreiwillig befristet Beschäftigten steigt. Dies bremst in weiterer Folge auch das gesamte Lohnwachstum des Landes. In einem nordischen Land hingegen, aber auch in einem Land wie Österreich gibt es keinen Wettbewerbseffekt. In Summe überwiegt in Europa allerdings der Wettbewerbseffekt.

Fazit

Üblicherweise betrachten Ökonomen und Ökonominnen Arbeitslose als eine Art Ersatzspieler für Beschäftigte. Je mehr Spieler und Spielerinnen auf der Ersatzbank sitzen, umso höher der Konkurrenzdruck in einer Mannschaft, umso niedriger der Druck auf die Löhne. Übertreibt man seine Lohnforderung, könnte ja gut ein Ersatzspieler eingewechselt werden. Unsere Studie zeigt aber, dass in vielen europäischen Ländern befristet Beschäftigte mittlerweile neben den Arbeitslosen auf der Ersatzbank für unbefristet Beschäftigte Platz genommen haben. Dies verändert fundamental die Art und Weise, wie klassische ökonomische Zusammenhänge auf dem Arbeitsmarkt funktionieren. Unfreiwillige befristete Beschäftigung beeinflusst zunehmend das Lohnwachstum in Europa. Hierfür konnten wir in unserer Studie klare empirische Evidenz vorfinden. Auch haben wir deutliche Indizien dafür gefunden, dass befristete Beschäftigung den schwächer werdenden Zusammenhang zwischen Lohnwachstum und Arbeitslosigkeit nach der globalen Finanzkrise erklären kann. Um dies abschließend beurteilen zu können, ist jedoch weitere Forschung erforderlich.

Die in diesem Text geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt der Oesterreichischen Nationalbank oder des Eurosystems wider.