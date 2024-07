Ein lokaler Vogelgrippe-Ausbruch auf dem Kontinent führt zu einer Eierknappheit. Die Fast-Food-Kette kann Eiergerichte daher pro Tag nur eineinhalb Stunden kürzer anbieten.

Spätaufsteher in Australien haben es vorerst schwer, zumindest wenn sie bei McDonald‘s frühstücken wollen. Die Fastfood-Kette in Downunder hat angekündigt, Eiergerichte am Morgen eineinhalb Stunden kürzer anbieten zu können. Speisen wie McMuffin sind künftig bis 10.30 und nicht mehr bis 12 Uhr erhältlich, kündigt der Konzern an. Der Grund: Ein Ausbruch der Vogelgrippe, aufgrund dessen 1,5 Millionen Hühner geschlachtet werden mussten, hat zu einer Eier-Knappheit geführt.

Mehrere Hühner-Farmen im Südosten des Landes sind von hochansteckender Vogelgrippe, die sich von Widlvögeln auf domestizierte Tiere ausbreitet, betroffen. Diese seien jedoch unabhängig von der Variante des Vogelgrippevirus H5N1, das sich derzeit vor allem in den USA ausbreitet und dort bereits zu Erkrankungen bei Säugetieren geführt hat, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Zwar sind in Australien nur zehn Prozent der eierlegenden Hennen betroffen und die Behörden konnten die Ausbreitung mittlerweile eindämmen. Doch mehrere Händler haben Höchstgrenzen für den Kauf von Eiern pro Kunden erlassen - das beeinträchtigt die Verfügbarkeit in gewissen Supermärkten und auch bei McDonald‘s. (Reuters/red.)