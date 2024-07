Nationalbank & Co.: Regierung muss Posten-Paket verschieben

ÖVP und Grüne wollten in der heutigen Ministerratssitzung – der letzten vor der Sommerpause – die Chefetage von Nationalbank und Finanzmarktaufsicht neu besetzen. Doch man scheiterte vorerst an einer Einigung.

Es war die letzte Regierungssitzung vor der Sommerpause, und vielleicht sogar die letzte der türkis-grünen Regierungszusammenarbeit – und sie hätte kaum liebloser über die Bühne gehen können. Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler weilten nach dem Besuch des EM-Achtelfinalspiels noch nicht in Wien, geleitet wurde der Ministerrat also von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Lange gedauert hat die Sitzung nicht, wird in der Regierung erklärt – und vor allem: Die Regierung scheiterte „Presse“-Informationen zufolge daran, sich auf das geplante Posten-Paket zu einigen.

Es geht dabei vorderhand um Personalentscheidungen bei Nationalbank und Finanzmarktaufsicht. Ein Entwurf für die geplanten Besetzungen bei OenB und FMA war bereits vergangene Woche fertig, daher plante man in der Regierung am Mittwoch die eigentlich erst 2025 anstehende Neubesetzung der Nationalbank-Spitze vorzunehmen – die „Presse“ berichtete. Für die Nachfolge von OeNB-Direktor Robert Holzmann soll Wirtschaftsminister Martin Kocher fix sein; Thomas Steiner, Bruder des einst wichtigsten Beraters von Sebastian Kurz, soll als Direktor verlängert werden, vor einem Karrieresprung ins Direktorium der Nationalbank steht AWS-Chefin Edeltraud Stiftinger. Auch die Grünen sollen einen OeNB-Topjob bekommen: Es gilt als ausgemacht, dass Josef Meichenitsch vom Abteilungsleiter zum Direktor aufsteigt. Für die Führung der Finanzmarktaufsicht ist Marianna Kühnel, Vize-Generalsekretärin der Wirtschaftskammer, vorgesehen. Der bisherige Chef Eduard Müller soll ausscheiden.

Doch aus dem Vorhaben wurde nichts, der Ministerrat ging ohne Personalpaket zu Ende. Weil die Zeit allerdings drängt und der Bundespräsident sich unlängst gegen Last-Minute-Personaldeals ausgesprochen hat, könnte Türkis-Grün das Personalpaket Insidern zufolge per Umlaufbeschluss in den nächsten Tagen doch noch fixieren.