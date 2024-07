Männer sind die wahren Gamechanger

Von der Quotenregelung bis zur echten Chancengleichheit ist es noch ein weiter Weg. Das wurde auch im Expertentalk „Von der Quote zur Qualität – Gender-Equality als Unternehmensziel“ thematisiert, bei dem Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Media Group, im Zuge der Schwerpunktwoche „Erfolgsfaktor Frauen“ mit Eveline Breitwieser-Wunderl, Diversity-Managerin der Porsche Holding, Christina Wilfinger, Geschäftsführerin der SAP Österreich, und Lena Marie Glaser, Buchautorin und Expertin für New Work, im „Presse“-Studio diskutierte.

Die Frauenquote als Vehikel, um für einen Grundstock zu sorgen, dass Frauen die gleichen Chancen auf Top-Positionen haben wie Männer. Damit aber eine nachhaltige Unternehmenskultur entstehen kann, bei dem wirklich die am besten geeigneten Personen in die Führungsetage eintreten können, bedarf es mehr als Regelungen. In einem ersten Schritt muss das Bewusstsein geschaffen werden, dass Frauen die Aufgaben der Unternehmensführung mindestens genauso gut bewältigen können wie Männer. SAP setzt hier neben dem Businesswomen-Network auch stark auf das Thema „Activating Men for Parity“. Die Porsche Holding startet sogar den Pilot zum Thema „Shared Leadership“ und erlaubt Führungskräften Teilzeit, um Job und Familie besser in Einklang zu bringen.

(v. l. n. r.) Lena Marie Glaser, Buchautorin und Expertin für New Work, Christina Wilfinger, Geschäftsführerin der SAP Österreich, Eveline Breitwieser-Wunderl, Diversity-Managerin der Porsche Holding, und Moderatorin Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Media Group. Roland RUDOLPH

„Der Kulturwandel muss stark von innen getrieben sein“, sagt Wilfinger. Etwa mit Best Practice, Programmen, Methoden und KPIs, die gemessen werden und auch Konsequenzen haben. Mentoring in den Unternehmen als auch unternehmensübergreifende Mentorenprogramme sind wichtige Bausteine auf dem Weg zu mehr Diversität in Österreichs Wirtschaft. Mit Role Models kann es gelingen, die Frauenquote zu beschleunigen. Wichtig ist hierbei, dass auch Männer zu Role Models werden. „Männer sind der wahre Gamechanger“, sagt Breitwieser-Wunderl. New-Work-Expertin Glaser macht Hoffnung, denn sie beobachtet, dass die nächste Generation ganz anders tickt: „Die Jungen verlangen nach Diversität in der Führungsrolle. Sowohl junge Frauen als auch junge Männer, und daran werden sich Unternehmen anpassen müssen.“