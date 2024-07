Hubschrauberbergung in Kärnten: Zwei Frauen samt Hunden gerettet

Die beiden Frauen stürzten in den Gailtaler Alpen beim Abstieg auf einem nicht markiertem Weg über

eine Steilrinne. Eine der Frauen wurde schwer verletzt. Sie und ihr verletzter Hund musste mit dem Hubschrauber gerettet werden.

Zwei Frauen sind am Dienstagnachmittag mit ihren beiden Hunden auf der Nordwand des 2217 Meter hohen Staff in den Gailtaler Alpen über eine Steilrinne abgestürzt. Die Frauen hatten für den Abstieg einen nicht markierten Weg gewählt. Die Rettung gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes und des aufgeweichten Bodens als schwierig und erforderte einen Hubschrauber-Einsatz, wie Edmund Steiner von der Bergrettung Spittal an der Drau auf Anfrage mitteilte.

Eine Frau konnte mit ihrem Hund terrestrisch geborgen werden. Die zweite Frau war beim Absturz in einer Felsrinne liegen geblieben und musste samt ihrem verletzten Hund mit dem Hubschrauber gerettet werden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, so Steiner. (APA)