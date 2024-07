Werden chinesische Autos hier eigentlich gestohlen?

Der russische Markt für Neuwagen ist zweieinhalb Jahre nach Beginn des Ukraine-Krieges nicht mehr von europäischen Marken dominiert, sondern von chinesischen. Die Umgewöhnungsphase läuft - und sie weist ein typisches Merkmal auf.

Wann ist ein Newcomer am Markt endgültig dort angekommen? Wenn er einen nennenswerten oder gar dominanten Marktanteil hat, würde man gemeinhin sagen. So gesehen sind die chinesischen Autobauer am russischen Markt angekommen, nachdem sie die vormals dominante Stellung der westlichen Konkurrenten eingenommen haben. Mit Beginn des heurigen Jahres nämlich beläuft sich der Marktanteil der chinesischen Autos ebendort auf 56 Prozent, teilte der Russische Verband der Autohändler im März mit. Seien vor Einführung der westlichen Sanktionen gegen Russland (und vor dem Rückzug der westlichen Autobauer) elf chinesische Marken präsent gewesen, so heute bereits 57. Nicht zufällig wird die Dynamik auf dem Automarkt auch gern als Symbol für den generellen Schwenk der russischen Wirtschaft (insbesondere des Außenhandels) von Europa weg Richtung China bemüht.

Der Marktanteil zeigt freilich noch nicht das ganze Bild davon, wie sehr Newcomer in einem Land angekommen sind. Dachte sich zumindest die russische Brancheninformationsplattform Autonews.ru. Und machte ein Experiment.