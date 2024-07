Zurückhaltung ist fehl am Platz

Leider ist es eine Tatsache, dass Frauen weniger Kreditmittel und weniger Startkapital für Unternehmen erhalten, obwohl sie Studien zufolge wirtschaftlich in der Regel besser performen als von Männern geführte Unternehmen. Lediglich 1,5 Prozent des Kapitals gingen 2023 an reine Frauenteams, 6,5 Prozent an gemischte Teams, dafür 92 Prozent an Männerteams.

Im Expertentalk analysierten Karin Meier-Martetschläger, Geschäftsführerin der Pfandleihanstalt Erika Martetschläger und stv. Vorsitzende des Investmentkomitees des aws Gründungsfond II sowie Bernhard Sagmeister, Geschäftsführer der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws), unter der Leitung von Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Media Group, warum Frauen in der Wirtschaft noch immer unterschätzt werden und was es für mehr Chancengleichheit in der Finanzierung benötigt.

(v. l. n. r.) Bernhard Sagmeister, Karin Meier-Martetschläger und Moderatorin Eva Komarek im Studio der „Presse“. Roland RUDOLPH

Die Gründe, dass Frauen es schwerer haben, an Finanzierungsmittel zu kommen, sind vielfältig. Einerseits liegt es an ihrem Auftreten: Frauen sind bei Bankverhandlungen wesentlich zurückhaltender. Banken lassen sich vom forscheren Auftreten der männlichen Kollegen leichter überzeugen. Andererseits fürchten Banken, dass die Rückführbarkeit gefährdet ist, wenn Unternehmerinnen aufgrund von familiären Betreuungspflichten ausfallen. Wichtig wird sein, den Frauenanteil bei den Finanzierungsentscheidern zu erhöhen. Auch auf Funktionärsebene gilt es, mehr Frauen zu involvieren. Ohne aktive Mithilfe der Männer wird die Transformation jedoch nicht gelingen. Männliche Führungskräfte müssen proaktiv dafür sorgen, mehr Frauen in die Finanzierungs- und Förderentscheidungen miteinzubeziehen. Dann werden in Zukunft auch von Frauen geführte und gemischt geführte Unternehmen leichter an Geldmittel kommen.