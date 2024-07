Wirklich keine Ahnung vom Wolfsgruß?

In Österreich ist das Symbol verboten, der türkische Nationalspieler Merih Demiral gab sich Dienstagnacht ahnungslos. Zum Mythos hinter der Geste – und warum der Wolf immer der Böse ist.

Es sei doch nur ein Ausdruck des Jubels gewesen, meinte der türkische Nationalspieler Merih Demiral nach dem EM-Achtelfinale. Doch wer würde glauben, dass die Geste, die er nach seinem zweiten Treffer am Dienstagabend mit beiden Händen formte, nur ein mimisches „Hurra“ ist? Demiral zeigte den sogenannten Wolfsgruß – und er wurde Abermillionen Menschen in die Wohnzimmer gespielt. Der Fußballer gab sich in einem Interview nach Mitternacht unbedarft: Er habe lediglich seine Landsleute grüßen wollen, die Geste bei anderen im Stadion gesehen. Es stecke „keine versteckte Botschaft“ dahinter. Aber er sei „sehr stolz darauf, ein Türke zu sein“, und das habe er „auch gezeigt“.

In Österreich verboten

Nun, er hat mehr gezeigt. Der Wolfsgruß ist das Zeichen der türkisch-nationalistischen Grauen Wölfe. Und es steht für Verfolgung von Minderheiten, Unterdrückung und extremen Nationalismus, es stellt eine Symbiose von Nationalismus und Islam dar. Die in der Türkei mitregierende MHP stützt sich auf den Gruß, in europäischen Ländern sieht man ihn immer wieder bei Veranstaltungen und Demonstrationen. Zeigefinger und kleiner Finger sind dabei nach oben gestreckt, sie bilden sozusagen die Ohren des Wolfs. Die anderen Finger werden zusammengepresst, sie symbolisieren den Kopf, das Maul. In Österreich ist das Zeichen der Grauen Wölfe seit 2019 verboten.