Amira Pocher und Christian Düren: „Ja, wir sind zusammen“

Das Versteckspiel wurde beendet, Amira Pocher stellte sich mit ihrer neuen Liebe dem Rampenlicht.

Also sind sie doch zusammen. Nach geheimnisvollen Sichtungen, platzierten sich Amira Pocher, Exfrau von Oliver Pocher, und Christian Düren, TV-Moderator bei „Taff“, nun in der ersten Reihe einer Schau von Marc Cain bei der Berliner Modewoche. Die Botschaft ist klar. In einem Interview mit dem Sender RTL bestätigte die zweifache Mutter dann: „Ja, wir sind zusammen“. Der 34-Jährige hätte sogar schon ihre Familie kennengelernt. Der „Bild“ sagte sie: „Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist“.

Oliver und Amira Pocher hatten Ende August 2023 die Trennung bekannt gegeben, sie waren seit 2016 ein Paar, seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Der Moderator hatte in einem Podimo-Podcast mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden danach angekündigt, das Beziehungsende mit Humor verarbeiten zu wollen. Nach der Trennung betonte sie in Interviews, dass sie sich neu erfinden musste. Auf Liebe hätte sie aber „richtig Lust“. Das dürfte geklappt haben. (Red)