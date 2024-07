Auf seiner Abschiedstour machte Rod Stewart in der Wiener Stadthalle Station. In Bestform! Mit viel Soul, ein wenig Rock‘n‘Roll und enormem Stimmcharisma wickelte der 79-Jährige seine Fans um den Finger.

Dieser Mann liebt Luxus. Und er liebt Kitsch. Als besonderes Hobby hegt er das Leiden. Nicht im echten Leben, sondern als unverbesserlicher Fußballfan der schottischen Nationalmannschaft. Und von Celtic Glasgow, dem Verein, dessen Emblem während der zuckerlfarbenen Show am Dienstabend in der Wiener Stadthalle immer wieder projiziert wurde. Seit 1888 gibt es den schon. Rod Stewart erst seit 1945. Und doch will er jetzt, mit 79 Jahren, in Pension gehen, zumindest was Welttourneen anlangt. In Wien verlegte er den Beginn seiner Show wegen der Fußball-EM auf 19 Uhr. Gleich eingangs wünschte er den österreichischen Ballkünstlern alles Gute. Es sollte nichts helfen.