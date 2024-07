Warum niemand die Geldschätze der Kammern prüft

Kammern wie AK und WKO horten Bankeinlagen, Immobilien und Finanzanlagen. Eine veranlagt mehr als 9000 Euro je Mitglied.

Wien. „Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.“ So steht es zwar in Artikel 20 der UN-Charta der Menschenrechte. Doch in Österreich wird das geflissentlich ignoriert. Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer können sich dem Kammersystem entziehen. Herauszufinden, was mit der Pflichtabgabe passiert, sei „ein richtiger Sport“, sagt Neos-Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker. Denn in den wenigsten Fällen sind diese Daten öffentlich einsehbar. Es brauchte eine Reihe parlamentarischer Anfragen Loackers, um das Geheimnis zu lüften. Mit überraschendem Ergebnis: