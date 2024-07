16-Jähriger gerät auf Zug in Schwechat in Stromkreis und stirbt

Der Jugendliche wurde von dem Waggon geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Ein 16 Jahre alter Bursch aus Wien ist am Montagabend im niederösterreichischen Schwechat auf einen abgestellten Eisenbahnwaggon geklettert und dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten. Der 16-Jährige wurde vom Waggon geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Er hatte sich zusammen mit einer anderen Jugendlichen im Bereich der Verschubgleise aufgehalten.

Der junge Wiener - er stammt nicht aus einem an Schwechat angrenzenden Stadtbezirk, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte - hatte sich aus noch unbekannten Gründen auf den Abstellgleisen aufgehalten, als es gegen 20.00 Uhr zu dem Unfall kam. Seine Begleiterin alarmierte die Rettungskräfte.

Erst im April starb ein 16-Jähriger im Spital, nachdem er einen Stromschlag erlitten hatte. Auch er war auf einen Waggon geklettert. De Vorfall passierte in Wien-Penzing.

Große Gefahr auf Zügen

Die ÖBB warnen immer wieder davor, wie gefährlich es ist, auf Züge zu klettern. Denn man muss die Leitungen oder Teile, durch die Strom fließt, gar nicht berühren, um einen tödlichen Schlag zu erleiden. Unterschreitet man eine Distanz von eineinhalb Metern, droht bereits ein Spannungsüberschlag, auch Lichtbogen genannt. Der menschliche Körper wird dann zum Leiter für den elektrischen Strom. (APA/red.)