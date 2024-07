„Hit Man“: Der falsche Auftragskiller auf Nietzsche-Trip

Der coole Killer (Glen Powell) tut in Richard Linklaters „Hit Man“ nur so, um Madison (Adria Arjona) zu beeindrucken.

Der coole Killer (Glen Powell) tut in Richard Linklaters „Hit Man“ nur so, um Madison (Adria Arjona) zu beeindrucken. Constantin

In Richard Linklaters Film „Hit Man“ verschwimmt die Grenze zwischen Comedy und Psychothriller komplett.

Wenn eine US-Komödie im Jahr 2024 mit einer Nietzsche-Exegese beginnt, wissen wir, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Im guten Sinne: Augenscheinlich steht hier jemand mit künstlerischem Eigenwillen hinter der Kamera! Bei „Hit Man“ handelt es sich um Richard Linklater: In den 1990er-Jahren machte sich der Texaner einen Namen mit markanten Independentfilmen wie „Slacker“ und „Dazed and Confused“, hierzulande ist seine kultige Wien-Romanze „Before Sunrise“ am bekanntesten.