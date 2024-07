Der EM-Traum ist geplatzt: Wie geht man mit so einer Niederlage um?

Die Chancen waren groß, die Enttäuschung ist es auch. Österreichs Fußballnationalmannschaft verlor am Dienstagabend gegen die Türkei. War es das jetzt mit der Fußball-Euphorie, was wird aus Marko Arnautović und wie geht man als Mannschaft mit so einem geplatzten Traum um? Das analysiert „Presse“-Fußballexperte Christoph Gastinger in dieser Folge.

Es hätte so schön sein können. Österreich kommt ins EM-Viertelfinale, vielleicht sogar ins Halbfinale. Aber nein, die Fußballnationalmannschaft verliert Dienstagabend gegen die Türkei in einem spannenden Match. Und alle bleiben fassungslos und traurig zurück. Jetzt beginnt die Aufarbeitung: Woran lag die Niederlage, was bleibt von der EM und wie geht es nun weiter?

Gast: Christoph Gastinger, „Die Presse“

Host: Eva Winroither

Credits: Audiofunnel/Aaron Olsacher

