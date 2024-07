Redakteure der „Daily Mail“ spürten die 44-jährige US-Amerikanerin in Armeniens Hauptstadt Jerewan auf.

Journalisten der britischen Zeitung „Daily Mail“ haben nach eigenen Angaben binnen weniger Tage die amerikanische Auftragsmörderin Aimee B. aufgespürt, die davor rund fünf Jahre lang vergeblich von der Polizei in Großbritannien gesucht worden sei. B. war demnach in Jerewan untergetaucht. Eine Kombination aus Hintergrundinformationen von Instagram-Selfies der 44-Jährigen und Sonnenuntergangsfotos aus ihrem Wohnzimmerfenster hätten gereicht, um B. am Rande der armenischen Hauptstadt ausfindig zu machen, schreibt das Blatt online. Nachdem Überwachungskamerabilder den Verdacht bestätigten, informierte man die britische Polizei. B. wurde mittlerweile in Jerewan festgenommen.

Die Amerikanerin soll 2019 von Mohammed A. und dessen Sohn Nazir N. angeheuert worden sein, um den Besitzer eines Bekleidungsgeschäfts im britischen Birmingham zu töten. A. und N. wurden mittlerweile wegen des Mordkomplotts verurteilt. Der Mordversuch missglückte aber, mutmaßlich, weil die Waffe klemmte. Zwei Tage später flüchtete Aimee B. zurück in die USA, dann verlor sich ihre Spur. Nun tauchte sie in Armenien wieder auf. Die 44-Jährige soll übrigens schon vor der Tat 2019 Mordaufträge angenommen haben.

In Jerewan indes ging sie laut „Daily Mail“ einem Onlinejob nach. Sie soll nun nach Großbritannien ausgeliefert werden.

--> Der Bericht in der Daily Mail