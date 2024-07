Der Absturz der britischen Konservativen

Eine historische Schlappe für die Tories bei der Parlamentswahl am Donnerstag scheint unvermeidlich. Ein Rückblick auf einen verkorksten Wahlkampf und 14 ernüchternde Jahre.

Es begann ausgesprochen unheilvoll. Als Rishi Sunak am 22. Mai vor seinem Amtssitz stand und Neuwahlen für den 4. Juli ankündigte, regnete es unerbittlich. Mit triefend nassem Anzug trottete der Premierminister nach der kurzen Ansprache zurück in die Downing Street. In Westminster waren sich alle einig: ein schlechtes Omen.

Auch waren viele Tories skeptisch, ob es eine gute Idee sei, mitten in einem Umfrageloch Neuwahlen auszurufen – die Regierungspartei lag damals rund 20 Prozentpunkte hinter Labour. „Hast du einen an der Waffel?“, soll ein Parteikollege seinem Chef laut „Daily Mail“ getextet haben. Andere Parteikollegen äußerten sich weniger blumig, aber sie bezweifelten nicht, dass der vorgezogene Wahltermin ein ziemliches Wagnis ist.

„Die schlechteste Wahlkampagne“